Ayak mantarını ne yok eder? İşte tırnak mantarı tedavisi için doğal öneriler…

Ayak mantarını tetikleyen en önemli nedenlerden biri ayak hijyenine yeteri kadar önem vermemek olabilir. özellikle kış aylarda yeteri kadar ilgilenmediğimiz ayaklarımız sonrasında bakterilerin üreyerek zamanla bir takım deri hastalıklarının oluşmasına neden olur. Ayak mantarından kurtulmak için önce doktorunuza başvurmalısınız. Evde yapabileceklerinizi de haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte tırnak mantarı tedavisi için doğal öneriler...

Ayaklarımız gün boyu terleyerek ayakkabılara ve kirli çoraplara maruz kalabilir. Sürekli aynı ortamda bulunan ayaklarda ciddi ayak hasarları oluşabilmektedir. Ayak mantarı genellikle ayakların fazla terlemesi ile bakterilerin oluşumuna zemin hazırlayarak kötü kokuların yoğun bir şekilde oluşmasına da neden olur. Her gün aynı ayakkabıyı giyinmek bu tip deri hastalıklarının daha da kalıcı olmasını sağlayabilir.

Çoğumuzun yaşadığı ayak mantarı hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Ayaklardaki mantar iş temposunun koşuşturmacasında ve özellikle yaz aylarında sıcakların artması ile daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Ayakların derinlemesine temizliğini yapmak mantar enfeksiyonuna karşı büyük oranda ayaklarımızın korunmasına yardımcı olacaktır. Kişisel bakımımızı yaparken aynı zamanda giydiğimiz ayakkabıların sık sık değiştirilmesi ve günlük hava alması sağlanmalıdır. Çoraplarımızı her gün mutlaka değiştirmemiz ve pamuklu çorapla tercih etmemiz gerekir. Ayak mantarına kendimiz sebep olmakla birlikte bulaşıcı da olabilir. Bulunduğumuz ortamların hijyenine dikkat etmek gerekir. Ayaklarımızın düzenli bir şekilde bakımını yapmak ayaklarımızın ölü derilerden derinlemesine temizleyerek sağlıklı bir şekilde dezenfekte edilmesi işlemidir. Oluşan ayak mantarlarından kurtulmak ve ayakların bakımı için yardımcı etkili karışımlar yapabilirsiniz.

TIRNAK MANTARI İÇİN DOĞAL TEDAVİ ÖNERİLERİ

HARDAL TOHUMU

Bakteri ve mikropları kırarak iltihap ve kaşıntılara iyi gelen hardal tohumunu yaklaşık yarım saat suda beklettikten sonra havanda ezin ve ayak mantarının oluştuğu bölgelere sürün. İlk yapımda etkisini gösteren bu karışım verdiği rahatsızlık hissi olan kaşıntıyı azaltacaktır.

ALOE VERA

Ayak mantarınız cildinizde kırmızı kırmızı benekler oluşturduysa ringworn denilen bir bakteri olduğundan şüphelenilir. Aloe vera bu enfeksiyon türüne karşı daha etkili olduğu söylenmektedir. Bir miktar doğal Aloe vera jelini oluşan bölgelere ayaklarınıza ve bacaklarınıza sürün. Bu tarifi akşamdan yapın ve sabah yalnızca bir duş yapmanız yeterli olacaktır.