Ayak mantarı, onikomikoz olarak adlandırılır. Yaygın bir şekilde ayak tırnağında oluşan bu enfeksiyon rahatsız edici ve bulaşıcı bir hastalıktır. Ayaklarınızın bakımını ve hijyenini sağlamanıza rağmen yine de mantar riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tedavi edilmediğinde daha da kötüye giden bu enfeksiyon ayak tırnaklarınızın daha çok hasar görmesine neden olur. Peki ayak tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte bitkisel öneriler...

Ayak tırnak mantarının en yaygın belirtileri tırnaklarınızda sarı ve kahverengi renk değişimleridir. Aynı zamanda yayılabilir ve tırnaklarda kalınlaşma ve çatlamalar, kaşıntı, koku ve kızarıklığa neden olabilirler. Ayak mantarının oluşma nedenleri arasındaki en belirgin nedenler ise, hava almayan ve dar ayakkabılar giyinmek, ayakkabıların sağlıksız ve yapay deri olması, havuz, ayaklarda terleme problemi ve spor salonları gibi ortak alanları kullanmaktan kaynaklanır.

Özellikle sandalet mevsiminde ayak tırnaklarınızda mantar olduğunu görmek istemezsiniz. Bu nedenle ayaklarınızı mantara karşı korumanız ve oluşumunu engellemek için bazı önlemler almalısınız. Ayak mantarına iyi gelen bazı doğal yöntemler bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İşte ayak mantarına iyi gelen bitkisel yöntemler…

AYAK MANTARINI TEDAVİ EDEN BİTKİLER

AYNI SEFA: Bu bitki kaynatılır ve ayaklarınızı koyabileceğiniz geniş bir kaba konur. 15-20 dakika bu suyun içinde ayaklar ovalanır ve temiz bir ayak havlusu ile kurutulur. 15 gün düzenli olarak yaptığınızda etkili sonuçlar alabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ: 1 lt. sıcak suyu kaynatın ve içerisine ½ ölçüsünde elma sirkesi ilave ederek karıştırın. Geniş bir kabın içine aldıktan sonra ayaklar 20 dakika bu suyun içinde bekletilmelidir. Haftada 2-3 kere yapmanız gerekmektedir.