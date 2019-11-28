Bacak sıkılaştıran kür tarifi: İşte bacakları sıkılaştıran doğal yöntemler…

Bacaklar yüksek miktarda yağ depolayan hücreler içerir. Bu fazla yağlardan kurtulmak için tek başına yapılan diyetler yeterli olmayabilir. Kilo alıp vermeden kaynaklanan sarkmalar egzersiz ve sıkılaştırıcı doğal yöntemlerle desteklenebilir. Peki kürler ile bacaklar sıkılaşır mı? İşte bacakları sıkılaştıran doğal yöntemler

Bacaklarda kalınlık ve bölgesel yağlanma herkeste görülebilir. Progesteron ve östrojenin, yağlarda depolanmasının etkisinin bir sonucu olarak bacaklarda ve kalçaların çevresinde birikmesi sık görülür.

BACAKLARDA OLUŞAN SARKMANIN DİĞER NEDENLERİ:

-Yaşlanma, cilt ve vücutta bir bütün olarak kırışıklıklara yol açabilir.

-Genetik dizilim cildin sarkmasında rol oynar.

-Ciddi boyutlarda kilo kaybı.

-Tekrarlayan hamilelik ve doğum deneyimleri.

-Koruyucu kullanmadan güneş ışınlarına aşırı maruz kalma gibi çevresel faktörler.

BACAKLARI SIKILAŞTIRAN DOĞAL YÖNTEMLER

Bacakları sıkılaştırmanın en iyi yollarından biri düzenli olarak egzersiz yapmaktır. Bunun yanı sıra sıkılaştırıcı kür tarifleri cildin sıkılaşmasına ve gençleşmesine olanak sağlar. Antioksidanlar içeren çok sayıda doğal malzemelerle cildin tazeliği ve güzelliği dışarıdan korunabilir.

BACAK SIKILAŞTIRAN KÜR TARİFİ

1. TARİF: Bir miktar zerdeçalı zeytinyağı ile karıştırarak kremsi bir doku elde edin. Hazırladığınız karışımı 5 dakika kadar saat yönünün tersine olacak şekilde masaj yapın. Daha sonra streç filmle sararak 2 saat sarılı bir şekilde bekleyin ve ardından yıkayın.

2. TARİF: 1 Yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı kekik yağı, 1 yemek kaşığı melisa yağı, 1 yemek kaşığı doğal nemlendiriciyi pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Daha sonra gerekli bölgelerinize sürün ve yarım saat beklettikten sonra bol su ile durulayın.