Badem göz ameliyatı nedir? Badem göz ameliyatı nasıl yapılır, kalıcı mıdır?

Güzel ve etkili bakışlara her kadın ve erkek sahip olmak ister. Bu talebi karşılayan badem göz yapısı canlı bakışlara ve parlak gözaltlarına sahiptir. Özellikle Hollywood yıldızlarının seçimi olan bu gözlerin sırrı ise küçük cerrahi bir operasyonda saklıdır.

Hemen hemen herkesin adını gerek sosyal medyadan gerek bazı reklamlardan duyduğu badem göz estetiği, yorgun ve üzgün bakışların yerini daha canlı ve çekik gözlerin aldığı bir işlemdir. Bu yöntemle saatlerce göz makyajınıza zaman ayırmadan uzun süre kalıcı ve çekik gözlere sahip olmanız mümkün. Peki, badem göz ameliyatı nedir?

BADEM GÖZ AMELİYATI HAKKINDA

Estetik operasyonlar her geçen gün gelişmeye devam ediyor ve bu sayede kişiler arzu ettiği görünüme kavuşabiliyor. Şimdilerde oldukça popüler olan badem göz ameliyatı yüzün odak noktası olan gözlerdeki yorgun ifadeyi kaldırıyor ve yerine daha genç ve çekici bir görünüm kazandırıyor.

Bu ameliyat ile gözlerin dış köşeleri hafifçe yukarı kaldırılarak gözlerin daha büyük ve daha derin bir ifadeye kavuşması sağlanıyor ve böylelikle kişiler daha çekici daha dinç bir göz şekline sahip olabiliyor.

BADEM GÖZ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Badem göz ameliyatı cerrahi bir işlemdir. Ameliyat öncesi lokal anestezi uygulanarak gözlerin dış üst köşesinden bir kesi açılır ve özel çok ince olan cerrahi bir iplikle yukarı kaldırılır. Askı kemik zarına sabitlenir ve böylelikle gözler badem göz yapısını alır. Yalnızca 3-4 adet dikiş atılır ve yaklaşık 1 hafta sonra bu dikişler alınır. 30-60 dakika süren bu operasyonun en güzel yanı ise herhangi bir iz kalmamasıdır. İşlemin ardından kişiler gündelik yaşamına geri dönebilirler.

KALICILIĞI NE KADARDIR?

Badem göz ameliyatı basit bir askılama uygulaması olduğundan diğer askılama işlemleri gibi kalıcılığı 3-4 yıldır. Beğenilmediğinde geri alınabilen bir işlem olması da kişilerin daha cesur karar vermesine olanak sağlayabilir.