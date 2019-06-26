Badem yağı nasıl kullanılır? Badem yağı saça ve cilde nasıl sürülür?

Badem yağı tatlı ve acı badem yağı olmak üzere iki türde satılır. Her ikisi de sağlık ve güzellik açısından faydalı ve sonuçları gözle görülür şekilde etkileyicidir. Birçok vitaminleri içerisinde barındıran badem yağının kullanım alanı geniş ve hemen hemen herkesin evinde bulundurması gereken faydalı bir yağdır. Peki badem yağı nasıl kullanılmalı?

Badem yemişi kalp için mükemmel bir besindir. Badem doymamış yağlar açısından zengin potasyum, protein ve kalp sağlığı için etkili bir yiyecektir. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum, kalp krizlerini önlerken kalp hastalıkları riskini büyük ölçüde azaltır. Badem yağı aynı zamanda kolestrol ve tansiyon hastalıklarına iyi gelmektedir. Badem yağı cilt, saç bakımı ve kırılan tırnaklar için harikalar yaratabilir. Badem yağı ile yapılan saç maskeleri kepek sorunun yok olmasına, kuru saçların nem kazanmasını sağlar. Dökülen saç ve kaşlar içinde kullanılan badem yağı düzenli uygulandığı takdirde dökülmeleri durdurur ve yeni kıl üretimini salgılar. Kırılan, soyulan ve geç uzayan tırnaklara doğrudan badem yağı sürüldüğünde tırnakları güçlendirir ve bakımını sağlar. Cilt için kullanıldığında cildi yatıştırma ve pürüzsüzleştirme etkisinden dolayı ciltteki kusurları ortadan kaldırır ve cilde ipeksi, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Yemek yaparken tencerenizin içine ekleyeceğiniz iki damla badem yağı tüm vitaminleri ağız yoluyla almanızı sağlayacaktır. Badem yağının doğal olması elbette mühimdir. Güvendiğiniz bir aktardan veya eczaneden almak çok daha sağlıklı olacaktır. Badem yağının kullanım alanı o kadar fazla ki bu yağ ile vücudunuza masaj bile yapabilirsiniz. Üstelik yaptığınız masajın faydası iki katına çıkacak, vücudunuzun dinlenmesini ve kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlayacaktır. Bu harika yemişi ister tüketin ister yağını cildinizde kullanın sonuçlarına hayran kalacaksınız. Badem yağı saç ve cildinizde nasıl mı kullanılır? Merak ediyorsanız mutlaka bu pratik maskeleri dikkate alın.

BADEM YAĞI İLE SAÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Tek başına bile etkili badem yağını, miktarı 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde cezvede hafif ısıtarak saç derinizden uçlarına kadar uygulayabilirsiniz. Bir saat sonra durulamanız yeterli olacaktır.

BADEM YAĞI İLE CİLT MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı badem yağına bir çorba kaşığı yoğurt ve bir çorba kaşığı bal ekleyerek çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu karışımı gözaltlarınız hariç tüm bölgeye uygulayın. 20 dakika sonra bol su ile durulayın. Ancak badem yağının kıl köklerini besleyebileceğini de unutmayın.