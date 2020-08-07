Bal maskesi tarifi… Yüzü yumuşacık yapan bal maskesi nasıl yapılır?

Pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilde kim sahip olmak istemez. İlerleyen yaşla birlikte kuru, mat ve kırışıklık izleri birçok kişinin en çok şikayet ettiği sorunlar arasında yer alır. Bu problemleri ortadan kaldırmak için kullanılan en pahalı kremler, losyonlar ve serumlar bile yetersiz kalabilir. İşte bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacak doğal ürünler listesinde her zaman zirvede olan bal, cildinizdeki tüm şikayetleri gidermeniz ve hayalini kuruduğunuz yumuşacık ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

Bal doğal olarak antibakteriyel özelliği ile ciltte sivilce, akne gibi sorunlar ile mücadelede oldukça etkilidir. Antioksidan bakımından zengin olan bal, cildinize zarar verem zararlı serbest radikallerle savaşır. Cildinizin nemli, pürüzsüz ve kusursuz görünümüne yardımcı olur. Gözenekleri tıkayan aşırı sebumun dengelenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda pek çok kişin şikayet ettiği kırışıklık izlerini gideren etkili doğal bir üründür.

Kuru ciltlerin en büyük sorunu nemsizliktir. Bal ile yapacağınız maske cildinizdeki kuruluğu tedavi etmeye ve dahası cildinizi yumuşacık yaparak esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Bu sayede cildiniz daha nemli, pürüzsüz ve ipek gibi yumuşacık bir görünüme kavuşabilir. Eğer sizde cildinizdeki gerginlikten ve kuruluktan şikayetçiyseniz bal maskesi tarifimizi deneyebilirsiniz. Peki bal maskesi nasıl yapılır? İşte cildi yumuşacık yapan bal maskesi tarifi sizlerle…

BAL MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı yoğurt

1 fincan süt

NASIL YAPILIR?

Bal, yoğurt ve bir fincan sütü iyice çırpın. Yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Ardından cildinize nemlendirici uygulayın. Haftada 1 kere uygulayarak cildinizi nemlendirebilir ve bu sayede yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.