Bal yüze sürülür mü? Balın cilde etkileri nelerdir?

Vücudun genel dış ve iç sağlığı için oldukça yararlı olduğu fikri hiçbir zaman değişmeyen bal, hem sağlığı hem de güzelliği koruyan adeta sihirli bir iksirdir. Bu lezzetli gıda cildi pürüzleştirir, temizler, nemlendirir ve daha birçok etkiler sağlar. İşte balın cilde etkileri...

Yüzyıllardır hem beslenme hem de cilt güzelliği için kullanılan bal, harika etkileri ile güçlü bir besin kaynağıdır. Siz de cilt sorunlarınıza veda etmek ve cildinizi eski sağlığına kavuşturmak için balı güzellik reçetenize dahil ederek cilde olan birçok yararlı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

CİLT İÇİN NEDEN BAL KULLANMALIYIZ?

Birçok maskenin içerisinde yer alan balın yaygın olarak kullanımının nedeni iltihapları gidermesi, B vitaminleri bakımından zengin olması, daha sağlıklı, genç ve parlak bir cildi desteklemesi ve hatta ciltte hayal edebileceğinizden daha çok faydalar sağlaması gibi nedenler yüze bal kullanımının temel sebepleri arasında yer alır.

BALIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Balın yüzünüze nasıl bir bakım sağlayacağı ve güzelleştireceğini ayrıntılı olarak öğrenmek mi istiyorsunuz? İşte balın cilde faydaları…

CİLT İÇİN MÜKEMMEL BİR NEMLENDİRİCİDİR

Cildi derinlemesine nemlendiren doğal bir ürün olan bal, içeriğindeki enzimlerle, kuru ciltleri nemlendirir, yumuşatır ve tüm bu etkileri cilde nüfuz ederek uzun süreli esneklik sağlar.

AKNE VE SİVİLCELERİ YOK EDER

Bal ciltteki aşırı yağı arıtırken antibakteriyel özelliği ile sivilce ve akne problemlerini ortadan kaldırır. Ciltte sivilcelerin derinine iner ve oluşumlarını engellemeye yardımcı olur.

KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR

Balda bulunan doğal antioksidanlar cilt kırışıkları ve ince çizgileri yok etmeye yardımcı olur. Evde uygulayacağınız ballı maskeler cildinizin elastikiyetini arttırır ve daha genç ve parlak bir görünüm sağlar.

YARA İZLERİNİ TEDAVİ EDER

Bal, doğal bir antiseptik olduğu kadar iyi bir nemlendiricidir. Bu nedenle cildinizin yalnızca esnek ve yumuşak olmasını sağlamaz aynı zamanda yara izlerini tedavi etmeye yardımcı olur. İltihapları azaltarak ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki antioksidanlar hasarlı cildi onarıcı özelliğe sahiptir.

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Bal yanıkları tedavi etmek için en iyi doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Yanık sonucu oluşabilecek iltihaplanmayı azaltır, iyileşmeyi destekler ve dokuların beslenmesini sağlayarak güneş yanıklarında etkili bir tedavi sağlar.