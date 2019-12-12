Sivilce, yağlı cilt, kırışıklıklar ve güneş lekeleri gibi cilt sorunlarına sahip olabilirsiniz. Kusursuz bir cilde sahip olmak sadece bir gen meselesi değildir. Cildi iyi temizleme, peeling ve nemlendirme içeren iyi bir cilt bakım rutini benimsemek gerekir. Bal birçok cilt maskesinin ana malzemesi olsa da onsuz da maske yapılabilir. İşte balsız sivilce maskesi tarifi…

Bazıları sağlıklı ve genç bir görünüm elde etmek için güzellik salonlarını sık sık ziyaret edebilir ancak, biraz maliyetli olabilirler. Cilt genleşmesi söz konusu olduğunda evdeki malzemelerle cildiniz için canlandırıcı bir tedaviye basit ve kolay yoldan ulaşabilirsiniz. Yüz maskeleri, gözeneklerinize derinlemesine nüfuz eder, cilde yüksek miktarda konsantre besinleri iletir ve cildinizdeki kusurları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüz maskeleri ile cildi sivilcelerden arındırabilir, sıkılaştırabilir, dolgunlaştırabilir ve nemlendirmek için özel olarak evde hazırlanabilir. Sivilce, pek çok kişinin ortak sorunu olsa da bazılarının cildinde neredeyse hiç eksik olamayabilir. Bal tüketmiyor ve evinizde bal bulundurmuyorsanız işte ev yapımı balsız sivilce maskesi tarifi;

YUMURTA VE LİMON MASKESİ

Cildiniz fazla yağlı ve sık sık sivilce sorunu yaşıyorsanız yumurtanın beyazı sayesinde cildinizin nem oranı dengelenir ve cildinizdeki tahrişi ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Limon yüksek miktarda C vitamini içerir ve yararlı asitlere sahiptir. Bu özelliğinden dolayı cildi sıkılaştırır, sivilce oluşumunu engeller ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur.

Malzemeler;

1 çay kaşığı limon

1 yumurta beyazı

Yapılışı;

1 yumurtanın yalnızca beyazını iyice çırpın. İçerisine 1 çay kaşığı limon ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın. Bu tip maskelerin genellikle akşam saatlerinde yapılması önerilmektedir. Maske sonrası direk güneş ışığına maruz kalmak cildinizin için doğru olmayabilir.