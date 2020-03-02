Kadınlar için saçlar her zaman güzellik ve bakımı simgeler. Saçlarda yapılan birçok değişikliğin adeta ruhu iyileştirdiğine inanılır. Bu değişiklikler oldukça kapsamlıdır kesim, bakım ve boyama ve balyaj gibi pek çok uygulama ile saçlarda yeni bir tarz ve etkili bir değişim kazanılabilir. Kadınların sık yaptırdığı ise balyaj işlemidir. Peki, balyaj nedir, nasıl yapılır?

BALYAJ NEDİR?

Balyaj kadınların saçlarında küçük değişimler yaparak daha bakımlı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir. Saçlarının rengi ile fazla oynamadan yalnızca uçlarında boyama işlemi yaparak hem boyanın saç derinize tamamen nüfuz etmesini engelleyebilir hem de daha canlı ve bakımlı bir görünüme balyaj tekniği ile çok rahat kavuşabilirsiniz. Saçların özellikle uç kısımlarına doğru açık renklerde ışıltılar verilerek balyaj işlemi uygulanabilir. Balyaj uygulaması adeta güneşte açılmış gibi bir görüntü verdiğinden dolayı doğal görünümleri sevenler için en güzel saç boyama işlemidir.

BALYAJ NASIL YAPILIR?

Balyaj diğer boyama işlemelerinde farklı bir uygulamadır. Kolay bir uygulama olduğundan dolayı evinizde kendiniz rahatlıkla saçlarınıza balyaj atabilirsiniz. Saçınızın doğal rengine yakın ancak daha açık tonlar ile yalnızca saç boyuna ve saç uçlarını tutamlara ayırarak saçlarınızı boyamalısınız. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise saçın kendi rengi ile yapılan balyaj uygulamasının arsından yumuşak bir geçiş sağlamak olacaktır. Bunu sağlamak için saç uçlarınızdan tutam alarak boyadığınız alanları tarakla tarayarak geçişin daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz. Saç tutamlarınızı boyadıktan sonra boyanın üzerinde yazan süreyi dikkate alarak bekleyin. Ardından saçlarınızı şampuanlayın ve bol su ile yıkayın. Saçlarınızın kendi rengini bozmadan küçük ışıltılara ihtiyaç duyuyorsanız balyaj tekniği uygulamasını denemenizi tavsiye edebiliriz.