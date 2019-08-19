Bant ile eyeliner nasıl çekilir?

Eyeliner makyaja dinamiklik katan ürünlerden biridir. Gözlere çekilerek bakışlara çarpıcı bir görünüm verir. Kadınların en popüler makyaj ürünlerinden biri olan eyeliner likit veya kalem formundaki çeşitleriyle makyajınızı tamamlaya yardımcı olabilir. Ama bu makyaj tamamlayıcı malzemeyi kullanmak sanıldığı kadar kolay değildir. Tabi yardımcı malzemeler kullanılmazsa. İşte bant ile eyeliner çekmenin incelikleri...

Eyeliner sürmek ilk başta biraz zaman alsa da bazı tekniklerini öğrenince kolayca eyeliner çekebilirsiniz. Eyelinerı çekerken gözlerin iç kısmından başlamak doğru değildir. Yalnızca kuyruk oluşturmadan gideceği yönü belirlemek gerekir. Önce kuyruktan başlayarak göz pınarına doğru düz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz. Likit eyeliner ile istediğin görünümü veremiyorsan göz kalemi ile eyeliner sürmeyi denemekte fayda var. Bu sayede el yatkınlığı kazanarak kısa zamanda likit eyeliner sürebilirsin. Eyeliner çektiğinde özelikle kuyruk bölümü birbirinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda uçları biraz kalınlaştırarak iki ucun eşit görünmesini sağlayabilirsin. Her yolu denemene rağmen bu konuda başarısızsan eyeliner çekmeninde kolay bir yöntemi olduğunu unutmamak gerekir. İşte “evde bant ile kusursuz bir eyeliner nasıl çekilir?” sorusunun detayları…



BANT İLE KOLAY EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

-Eyeliner çekmeden önce göz çevreni bir kapatıcı ile kapattıktan sonra nude tonlarda bir farı göz kapağına dağıtarak sür. Bu uygulama eyelinerın dağılmasını önleyerek kalıcılığını arttırmaya yardımcı olacaktır.

-İşinizin kolaylaştırmanın bir diğer yolu ise bantı burun kenarından göz kenarına doğru yapıştırmak olabilir. Bant seçiminde biraz dikkat etmek bantı çıkartırken canınızın yanmasını engelleyecektir. Bu nedenle dilerseniz kağıt bant yapıştırabilirsiniz.

-Yukarıda da belirttiğimiz gibi önce her zaman kuyruk bölümünden başlamak gerekir. Kuyruğunun uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

-Kuyruk işlemi bittikten sonra göz pınara doğru düz bir çizgi çekmelisin. Daha sonra kuyruk ile birleştirerek eyeliner işlemini tamamlayabilirsiniz.