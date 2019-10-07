İyi bir cilt bakımı tertemiz bir ciltle başlar. Maske ve nemlendirme öncesi cildin kir ve toksinlerden arındırılmış olması yapılan her uygulamanın daha etkili olmasını sağlar. Cilt tıpkı bir sünger gibi etraftaki kiri ve tozu içine hapseder. Yoğun kir ve bakteriler ciltte sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olur. Peki, banyodan sonra doğal ürünlerle cilt bakımı nasıl yapılır?

Banyo sırasında yalnızca saçları şampuanlamak cildinizin temizlenmesi için yeterli değildir. Cildi kurutmayan bir sabun ile tüm vücudu temizlemek kirden arınmanıza yardımcı olabilir. Buhar banyosu ciltte gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Özellikle siyah nokta ve sivilce sorunu yaşayanlar buhar banyosunu çeşitli yollarla uygulayabilirler. Keseleme işlemi ciltte peeling görevi görür. Belli aralıklarla kese yaptırmak cildin pürüzsüz olmasını sağlayabilir. Herkes kusursuz bir cilde sahip olmak ister fakat mevsimsel geçişler, stres ve beslenmeye bağlı olarak ciltte bir takım sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için özel bir cilt bakım rutini oluşturabiliriz. Banyo sonrası cildimize haftalık bir bakım yaparak cilt üzerindeki tüm sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliriz. Duştan sonra bakıma hazır olan cilt, doğal ürünlerle yapılan maskelerle canlanacak ve pürüzsüz bir tene sahip olmanıza yardımcı olacak. İşte banyo sonrası bitkisel ürünlerle cilt bakımı tarifleri…

BANYO SONRASI AVAKADO MASKESİ

Malzemeler;

1 tane avakado

1 çorba kaşığı limon

1 adet yumurta beyazı

Yapılışı;

Avakadonun kabuklarını soyduktan iç kısmını püre haline getirin. Limon ve yumurta beyazını ekleyerek çırpın ve cildinize sürün. 30 dakikanın ardından cildinizi temizleyin.

BANYO SONRASI SODA MASKESİ

Malzemeler;

2 çay kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı soda

2 çay kaşığı yoğurt

3 damla limon

Yapılışı;

Zeytinyağı, soda ve yoğurdu karıştırın içine limonu damlatarak karışımı yüzünüze sürün. 7-8 dakika sonra cildinizi durulayın.