Batık tüy neden olur? Batık tüyler için çözüm önerileri…

Kadın veya erkek fark etmeksizin herkeste oluşabilen batık tüy, büyüme yönü iç içe geçmiş kıllarda rol oynar. Hatta bazı yanlış uygulamalarla kıl köklerine hasar vererek içeri batmasına neden olabiliriz. Batık neden olur? İşte batık sorununu ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenler...

Batık tüyler vücutta genellikle bacak, genital bölge, yüz ve kollarda görülebilir. Bu batıkların oluşmasındaki en yaygın nedenlerden biri hatalı ağda ve epilasyon işlemleridir. Batık tüyleriniz varsa ne kadar ağda yaptırırsanız yaptırın kesinlikle pürüzsüz bir vücuda sahip olamazsınız. Ayrıca, önlem alınmadığı takdirde özellikle genital bölge ve bacaklarda iltihap yapar ve iz bırakabilirler. Batıkları arttıran nedenlerden biri de jilet ve elektrikli epilasyon makineleri kullanımından kaynaklanabilir. Peki, batık oluşumunu engellemek için çözüm önerileri nelerdir? İşte bazı ipuçları;

BATIK TÜYLER NASIL ÖNLENİR?

Ağda esnasında tüyleri ters yöne çekmek batık oluşmasına neden olabilir. Tüylerin çok uzun olmamasına ve doğru yöne çektiğinizden emin olmanız gerekebilir.Elektrikli epilatör makineler tüylerinizden kurtulmanıza yardımcı olur fakat her yöne çektiğinden dolayı batık oluşumuna neden olabilir. Çözüm olarak bir uzmana başvurun ve farklı epilasyon yöntemlerini deneyin. Duş alırken kese yapmak cildinizdeki ölü derilerden arınmanıza ve batık tüylerin deriden çıkmasına yardımcı olabilir. Eğer çok fazla batık tüyünüz varsa banyo esnasında cildiniz iyice yumuşadıktan sonra ponza taşını nazikçe sürterek batıkların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Cildinizin nemli olması kıl köklerinizin yumuşamasına ve böylelikle batık tüy sorununu ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle vücudunuzun ihtiyacı olan bir nemlendiriciyi düzenli olarak uygulamanız gerekebilir.