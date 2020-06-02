Batık tüyler neden olur? Batık tüyleri yok eden vücut peelingi tarifleri…

Batık tüyler neden olur? Batık tüyleri yok eden vücut peelingi tarifleri…

Batık tüyler yüzünden vücudunuzu saklamak zorunda mı kalıyorsunuz? O halde onlardan kurtulmak içim çözüm yolları aramanın zamanı geldi. Ağda ya da epilatör kullanımı sonrası vücutta meydana gelen kötü görünümlü batık tüyleri ve yumruları yok etmenin en iyi yolu vücut peelingi uygulamaktır. Bu sayede vücudunuz ölü derilerden arınır ve hayalini kurduğunuz pürüzsüz bir vücuda kavuşabilirsiniz.

BATIK TÜYLER NEDEN OLUŞUR?

Batıklar genellikle epilasyon işlemi sırasında yapılan hatalardan kaynaklanabilir çünkü elektrikli epilatörler kılları dağınık bir şekilde alır ve batık tüylere zemin hazırlarlar. Bununla birlikte vücudunuz batık tüylere eğilimli olabilir.

Batıklardan kurtulmanıza yardımcı olacak etkili yöntemlerden biri kuru kese yapmaktır ancak cildinizi tahriş etmemeye özen göstermeniz gerekir. Ayrıca ponza taşı ile vücudunuzdaki batıklardan etkili bir şekilde kurtulmanız mümkün. bunu yapmadan önce duş alarak vücudunuzun yumuşaması sağlanmalıdır aksi takdirde cildiniz tahriş olabilir.

BATIK TÜYLERİN OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

– Elektrikli epilatör tüyleri her yöne aldığından dolayı tüylerinizi almak için farklı bir yöntem tercih etmelisiniz.

– Banyo esnasında vücudunuzu keseleyerek cildinizdeki ölü derileri uzaklaştırabilir ve batık oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

– Bacaklarınıza peeling uygulayarak ölü derilerden arındırabilir ve batık tüylerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

– Vücudunuzdaki tüyler çok uzadığında ağda sırasında kırılır ve batıklar oluşur bu nedenle kılların çok uzamasını beklemeden ağda işlemi yapılmalıdır.

Bacaklarınızı nemlendirerek kıl köklerinin yumuşamasını sağlayabilirsiniz bu sayede batık oluşumunu da engelleyebilirsiniz. Bacaklarınızdaki batıklar için uygun olan yağlar ise gül ve biberiye yağıdır.

BATIK TÜYLER İÇİN ETKİLİ PEELİNG TARİFLERİ

KARBONAT PEELİNGİ

MALZEMELER

Bir limon

2-3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı kahve (telve kullanabilirsiniz)

UYGULANIŞI

Sıraladığımız tüm malzemeleri cam bir bakın içinde karıştırın ve bu karışımı bacaklarınıza ovarak sürün. Yarım saat bekletin ve ılık su ile durulayın.

ASPİRİN PEELİNGİ

MALZEMELER

5 adet aspirin

1,5 bardak kaynar su

HAZIRLANIŞI

Kaynar suyun içerisine aspirinleri atın ve erimesi için sürekli karıştırın. Ardından bir şişenin içine ekleyerek haftada 1 defa bacaklarınıza dairesel hareketlerle sürün. 2 saat bekletin ve yıkayın.