Beauty Studio by Watsons Kanyon’da açıldı

Watsons, profesyonel güzellik uzmanları tarafından uygulanan kalıcı ojeden maniküre, kaş ve makyaj uygulamalarından saç şekillendirmeye kadar birçok güzellik hizmeti sunduğu Beauty Studio by Watsons’ı tüketicileri ile buluşturdu.

Watsons, güzellik uygulamaları yaptırabileceğiniz ilk güzellik stüdyosunu Kanyon alışveriş merkezinde açtı. AVM içindeki Watsons mağazasında açılan Beauty Studio by Watsons, İzmir Kıbrıs Şehitleri mağazasında da hizmet vermeye başladı. Yakında Ankara’da da açılacak olan merkez, şimdiden yoğun ilgi gördü.

Güzellik stüdyosunun hizmetlerinden yararlanmak için randevu almaları yeterli. Merkezde oje, kalıcı oje, nail art gibi uygulamalar 7.5 TL ile 60 TL; el bakım uygulamaları ise 5 TL ile 40 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kaş ve yüz uygulamaları 7.5 TL ile 30 TL, makyaj uygulamaları 50 TL ile 250 TL, saç uygulamaları ise ortalama olarak 20 TL tutarındaki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.