Bebe Rexha makyajsız haliyle şaşırttı

Son zamanlarda müziğinden çok vücut ölçüleriyle gündemde olan Bebe Rexha, hatırlarsanız davetlerde ve konserlerinde kıyafet bulamamaktan yakınıyor, hatta tasarımcıların ona kıyafet vermediğini iddia ediyordu.

Bebe şimdi de makyajsız haliyle gündemde. Geçtiğimiz gün çektiği bir videoda makyajını silen ünlü şarkıcı, yüzünü temizledikten sonra ortaya çıkan görüntü ile şaşırttı. Gözaltlarının mor olduğunu gören takipçileri ‘Sen makyajsız sokağa çıkma’ gibi yorumlarda bulundu…