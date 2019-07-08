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Bebe Rexha makyajsız haliyle şaşırttı
Bebe Rexha makyajsız haliyle şaşırttı
Bebe Rexha, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuyla şaşırttı. Video yayınında makyajını temizleyen Rexha'nın mor göz altları dikkat çekti...
Güzellik 8 Temmuz 2019 - 11:39

Son zamanlarda müziğinden çok vücut ölçüleriyle gündemde olan Bebe Rexha, hatırlarsanız davetlerde ve konserlerinde kıyafet bulamamaktan yakınıyor, hatta tasarımcıların ona kıyafet vermediğini iddia ediyordu.

Bebe şimdi de makyajsız haliyle gündemde. Geçtiğimiz gün çektiği bir videoda makyajını silen ünlü şarkıcı, yüzünü temizledikten sonra ortaya çıkan görüntü ile şaşırttı. Gözaltlarının mor olduğunu gören takipçileri ‘Sen makyajsız sokağa çıkma’ gibi yorumlarda bulundu…

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