Bebek pudrası yüze sürülür mü? Bebek pudrasının cilde faydaları nelerdir?

Bebek pudrası talk pudrası olarak da adlandırılan, geleneksel olarak bebeklerde pişiği engellemek ve ciltlerinin yumuşacık olmalarını sağlar. Aynı zamanda bebek pudrası güzellik alanında da kullanılan oldukça etkili bir üründür. Cilt bakımından, makyaja, saçlardan, sivilce sorunlara kadar birçok alanda başarılı sonuçlar veren bebek pudrası ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Bebek pudrasının cilde birçok faydası bulunur. Bebek bezinin tahriş etmesinin önlenmesi, deodorant ve bazı kozmetik alanlar için kullanılabilen sıkıştırılmış tozdur. Bebek pudrası, güzellik uzmanları tarafından test edildi ve elde edilen sonuçlara göre yağlı saçları önlemeden, cilt bakımına hatta ciltteki lekeleri gidermeye kadar oldukça etkili olduğu kanıtlandı.

Çocuklarınız bebeklik dönemini atlattıktan sonra kalan pudraları güzellik rutininize dahil ederek onları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Hoş bir bebek kokusuna sahip olduğundan dolayı kullanmaktan keyif alacaksınız.

BEBEK PUDRASININ KULLANIM ALANLARI VE CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

– Saçlarınızı yıkamak için zamanınız olmayabilir. Ancak bebek pudrası saçlardaki yağı emerek kuru şampuan görevi görürler. Yalnızca saç diplerinize bebek pudrası dağıtarak saçlarınızdaki fazla yağlanmayı ortada kaldırabilirsiniz.

– Cildiniz aşırı yağlanmaya meyilli ise fondöteninizi sabitlemek için uygulayabilirsiniz. Ayrıca yüzünüz çok parlıyor ve günlük temponuzdan dolayı terliyorsanız pudrayı cildinize sürerek teninizi eşitleyebilirsiniz.

– Böcek ısırıkları, sivilce, jilet ve güneş yanığına karşı etkilidir ve kızarıklıkları gidermeye yardımcı olur.

– Cildinizi tahriş etmeyecek bir temizleme jeli hazırlayabilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı bebek pudrası 2 yemek kaşığı gliserin ve yarım bardak su ile karıştırın ve koyulaşana kadar hafifçe ısıtın. Bu tarif makyajınızı temizlerken cildinizi sabun gibi kurutmaz ve yumuşaklık hissi verir.

– Kirpiklerinizin daha dolgun görünümlü olmasını istiyorsanız kirpiklerinizin ucuna bebek pudrası sürün ve yayın ardından maskaranızı sürebilirsiniz.

– Sivilcelerin kurumasını sağlar ve görünümlerini azaltmaya yardımcı olur. Sivilce lekelerini azaltmak için haftada 2 defa lekelerin üzerine bebek pudrası uygulayabilirsiniz.

– Makyajınızın kalıcılığını arttırmak için bebek pudrasını cildinize fırça yardımı ile dağıtarak sabitlenmesini sağlayabilirsiniz.