Biberiye çayı nasıl hazırlanır? Biberiye çayı zayıflatır mı?

Biberiye çayı nasıl hazırlanır? Biberiye çayı zayıflatır mı?

Biberiye çayı son dönemlerin en en popüler çaylarından biridir. Soğuk algınlığına iyi gelir ve saç büyümesine yardımcı olabilir. Ayrıca lezzetli ve hoş bir çaydır. Sağlığa olumlu etkileri olan biberiye çayını günde bir fincan tüketerek kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Peki, biberiye çayı nasıl hazırlanır? Biberiye çayı zayıflatır mı?

Biberiye çayı, taze biberiye yaprağı ve dallarının sıcak suda bitkisel olarak infüzyonudur. Biberiye çalılarından yapılır ve Akdeniz'e özgüdür. Kuru biberiyeye ve taze biberiye bitkileri kullanılarak yapılabilir.Biberiye çayı, keskin ve saran bir aroma yayan, açık sarı toniğe dönüşebilir.

BİBERİYE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Biberiye çayı içmek kilo kaybını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar biberiyenin aynı zamanda yüksek yağlı diyetler tüketirken kilo alımını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Biberiye zayıflamak için ideal bir bitkidir. Bağırsakların çalışmasının yanı sıra hızlı kilo verdirmeye yardımcı olur. Biberiye yaprakları metabolizma hızlandırıcı ve kilo verdirici etkiler içerir. Biberiye çayı sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve minerallere sahiptir. Boğaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

BİBERİYE ÇAYI TARİFİ

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı biberiye yaprağı veya biberiye tozu

1 bardak su

Dilerseniz 1 çay kaşığı bal

Yapılışı;

Bir bardak suyu kaynatın. Kaynamakta olan suyun içerisine biberiye yaprağını ilave edin. 5-6 dakika kaynatmaya devam edin. Ardından bir fincanın içine süzgeç yardımı ile süzün. Dilerseniz bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz.