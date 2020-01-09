Bilim insanları Victoria’s Secret meleklerini inceledi, ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Victoria’s Secret modellerini inceleyen bilim insanları, sıfır beden modellerin ideal güzellik anlayışında acımasızlığa yol açtığını belirledi ve araştırma sonucu modellerin zayıflarken kadınların da kilo aldığı tespit edildi.

Dünyaca ünlü ABD'li moda devi Victoria's Secret modelleri, bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Sıfır beden mankenlerin yıllar içindeki değişimini inceleyen ABD'de Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, markanın reklam ve şovlarıyla dünya genelinde ideal güzellik anlayışında acımasızlığa yol açtığını tespit etti.

1995'den 2018'e kadar marka için çalışan mankenlerin vücut ölçülerinin incelendiği araştırmada, 23 yıl boyunca seçilen mankenlerin bir önceki seneye göre daha da zayıf olduğu tespit edildi. Yine araştırmada melekler zayıflarken, ABD halkının vücut ölçülerinin de büyüdüğü ortaya çıktı.

Markanın şovlara çıkacak modellerini daha zayıf olanlardan seçtiğine dikkat çeken bilim insanları, bu süreçte ABD'deki kadınların bellerinin kalınlaştığını kaydetti. Araştırmada, markanın erişilemez güzellik anlayışını empoze edip kadınların psikolojisini olumsuz etkilendiği ve yaşam standardını bozduğu kaydedildi.