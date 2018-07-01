Bir fırçayla her şey değişir

Bir fırçayla her şey değişir

Doğru makyaj yapmak sadece daha güzel görünmenizi sağlamaz. Küçük ipuçları cilt hastalıklarını önlemeden erken yaşlanmaya kadar pek çok sorunu da ortadan kaldırır.

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Doğru makyaj için ipuçları

1 Pudra kullanırken cildinizin doğal görünmesi için cilt tipinizi iyi tanıyıp, doğru ürünü kullanmalısınız. Kuru bir cildiniz varsa cildinize nem sağlayacak sıkıştırılmış pudra kullanmalısınız. Yağlı bir cildiniz varsa şeffaf toz pudra kullanmanız yağlanmaya karşı daha etkili olacaktır.

2 Yuvarlak bir yüzü ince ve uzun göstermek için allığınızı elmacık kemiklerinizin altından şakaklarınıza doğru yayın ve şakaklarınıza da allık uygulayın. Allığı yumuşak ve yuvarlak hareketlerle sürün.

3 Ruj uygulamasında kullanılan renkli kozmetiğin altına fondöten yardımıyla dudak şeklinizi kamufle edip istenilen dudak şeklini oluşturabilirsiniz.

4 Maskara sürerken özenerek sürdüğünüz farınıza rimel bulaştırmamak için başınızı yukarı kaldırıp maskarayı ayna karşısında uygulayın.

5 Her dudak şekline, her tonda ruj uygulanmaz. Dudaklarınız inceyse açık renk ruj sürün böylece daha dolgun bir görünüm elde edersiniz, dudaklarınız kalınsa koyu renkli rujlar daha ince göstereceği için açık renkten kaçınmanız gerekmekte.