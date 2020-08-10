Bişektomi nedir, nasıl yapılır?

Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bişektomi artık ülkemizde de birçok kişi tarafından rağbet görüyor. Bişektomi yani yanak inceltme ameliyatı ile daha belirgin elmacık kemiğine ve daha keskin bir yüz görünümüne kavuşmanız mümkün. Peki bişektomi nedir? Bişektomi nasıl yapılır? İşte bişektomi ile ilgili detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz.

Estetik görünüm günden güne önem kazanıyor ve buna her sene yeni bir trend ekleniyor. Eskiden kadınlar arasında yuvarlak yüz popüler iken artık günümüzde daha ince yanaklar, belirgin elmacık kemikleri ve daha keskin çene hattı ile üçgen bir yüz talep görüyor. Özellikle zayıf olmasına rağmen oval yüz yapısına ve dolgun yanaklara sahip olanlar bu yöntem ile daha ince ve keskin hatlara kavuşuyor.

YANAK İNCELTME AMELİYATI NEDİR?

Günden güne popülaritesi artan yanak inceltme ameliyatı, yüz yapısından şikayetçi olanlar veya Hollywood yıldızlarından ilham alanların gözdesi haline geldi. Beğenilen bu oyuncular, sanatçılar veya modellerin birçoğu medya ya da sosyal medyada fenomen olan kişilerdir. Sürekli gördüğünüz de ise doğal olarak zayıf ama güçlü, keskin çene hatları ile beğendiğiniz bu yüz yapısının daha çok ilginizi çekmesi kaçınılmaz oluyor.

BİŞEKTOMİ KİMLERE YAPILIR?

Bu cerrahi operasyonu daha net bir yüz ve daha belirgin elmacık kemikleri ile görünümlerini değiştirmek isteyen herkese uygulanabilir.

Hafif kilolu insanlara, yüzlerinin incelmesi için ayrıca zayıf insanlara da uygulandığında mükemmel sonuçlar verir. Genellikle yuvarlak yüz yapısına sahip olanlar zayıflasalar bile yanakları hala yuvarlak kalır, bu da daha tombul görünmelerine neden olur. Bu nedenle yüz yapısın değiştirmenin en harika yöntemi bişektomi ameliyatıdır.

Bişektomi ameliyatı steril koşullar altında ağız içinde genel veya lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Her iki yanak için işlem 15 dakika sürer. Küçük bir kesi ile yardımıyla bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilerek işlem gerçekleştirilir. Elde edilmek istenen sonuca ulaşmak için yağ dokusu bir miktar çıkarılabilir.

BİŞEKTOMİ İŞLEMİNDEN SONRA İYİLEŞME SÜRECİ

Ameliyattan sonra hasta günlük hayatına hemen geri dönebilir. Ancak enfeksiyonu engellemek için antibiyotik tedavileri ve ağız bakım ürünlerinin kullanılması gerekir. Gerçek sonuç 3 hafta içinde ortaya çıkar.