Bitkisel cilt bakımı tarifleri: Zerdeçal ve aloe vera ile cildinizde harikalar yaratın!

Bitkisel ürünler kullanırken çoğu zaman tereddüt yaşamayız. Bu ürünleri gönül rahatlığı ile kullanabiliriz. İnsanlar artık sağlık faktörünün ne kadar önemli olduğunun farkına varmaktadırlar. Günümüz koşulları öyle bir hal aldı ki tükettiğimiz yiyecekler, giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız kozmetik ürünler bile kimyasal maddelerle dolu. Bu nedenle artık insanlar bilinçli ve seçici olmaya başlamaktadırlar. Her şeyin yalınını ve doğalını kullanmak her insanı mutlu eden bir duygudur.
Yaptığımız bitkisel tarifler cildimize saçımıza daha güzel sonuçlar verirken bize güzellik anlamında hız kazandırabilirler. Cildimiz bizim için çok önemlidir. Belki her zaman cilt bakımlarını yapamayız en azından iki haftada bir veya ayda bir yaparsak bile bize güzel dönüşleri olacaktır. İş koşuşturmacası ev işleri derken kendimizi bu kaosun içinde kaybederiz ama arada bir kendimizi şımartmak bize hem bedenen hem ruhen çok iyi gelecektir. İşte bitkisel cilt bakım tarifleri…
BİTKİSEL CİLT BAKIMI TARİFLERİ
Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bütün kadınların hayalidir. Bunun için kendinizin de rahatlıkla hazırlayabileceği basit ama etkili tariflerle cilt sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu hayali gerçekleştirmek çok da zor değil. Sadece kararlı olmak ve rutin bakımlarınızı belli zaman aralıklarında yapmak gerekir. Birkaç pratik tarifle nasıl bitkisel cilt bakımı hazırlayabiliriz görelim. İşte bitkisel cilt bakım tariflerimiz…
ZERDEÇAL
İçeriğindeki antibakteriyel yapısı ile cildinizi derinlemesine temizler ve pürüzsüzleştirir.
Malzemeler;
– 1 yemek kaşığı zerdeçal
– Kıvam aldığı kadar su
Yapılışı;
İki malzemeyi karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra cildinize uygulayın ve ılık su ile durulayın.
ALOE VERA
Bu jel nemi cildimize hapseder ve bu özelliğinden dolayı özelikle kuru ciltler için cilde ekstra nem kazandırır.
Malzemeler;
– 1 yemek kaşığı aloe vera
– 1 tatlı kaşığı bal
– 2 dilim muz
Yapılışı;
Malzemeleri karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra cildinize uygulayın ve ılık su ile durulayın.