Bitkisel cilt bakımı tarifleri: Zerdeçal ve aloe vera ile cildinizde harikalar yaratın!

Her şeyin doğal olanı ayrı bir güzeldir. Cilt bakımı yaparken de seçeceğimiz bitkisel ürünler hem sağlıklı hem de etkilidir. Doğa bize öyle güzel şeyler sunmuş ki bu nimetlerden faydalanmamak elde değil. Unutmayın, içinde katkı maddesi olmayan, bitkisel tarifler cildimizde daha iyi sonuçlar yaratır. Peki bitkisel cilt bakımı nasıl yapılır? İşte bitkisel cilt bakımı tarifleri...

Bitkisel ürünler kullanırken çoğu zaman tereddüt yaşamayız. Bu ürünleri gönül rahatlığı ile kullanabiliriz. İnsanlar artık sağlık faktörünün ne kadar önemli olduğunun farkına varmaktadırlar. Günümüz koşulları öyle bir hal aldı ki tükettiğimiz yiyecekler, giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız kozmetik ürünler bile kimyasal maddelerle dolu. Bu nedenle artık insanlar bilinçli ve seçici olmaya başlamaktadırlar. Her şeyin yalınını ve doğalını kullanmak her insanı mutlu eden bir duygudur.

Yaptığımız bitkisel tarifler cildimize saçımıza daha güzel sonuçlar verirken bize güzellik anlamında hız kazandırabilirler. Cildimiz bizim için çok önemlidir. Belki her zaman cilt bakımlarını yapamayız en azından iki haftada bir veya ayda bir yaparsak bile bize güzel dönüşleri olacaktır. İş koşuşturmacası ev işleri derken kendimizi bu kaosun içinde kaybederiz ama arada bir kendimizi şımartmak bize hem bedenen hem ruhen çok iyi gelecektir. İşte bitkisel cilt bakım tarifleri…

BİTKİSEL CİLT BAKIMI TARİFLERİ

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bütün kadınların hayalidir. Bunun için kendinizin de rahatlıkla hazırlayabileceği basit ama etkili tariflerle cilt sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu hayali gerçekleştirmek çok da zor değil. Sadece kararlı olmak ve rutin bakımlarınızı belli zaman aralıklarında yapmak gerekir. Birkaç pratik tarifle nasıl bitkisel cilt bakımı hazırlayabiliriz görelim. İşte bitkisel cilt bakım tariflerimiz…

ZERDEÇAL

İçeriğindeki antibakteriyel yapısı ile cildinizi derinlemesine temizler ve pürüzsüzleştirir.

Malzemeler;

– 1 yemek kaşığı zerdeçal

– Kıvam aldığı kadar su

Yapılışı;

İki malzemeyi karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra cildinize uygulayın ve ılık su ile durulayın.

ALOE VERA

Bu jel nemi cildimize hapseder ve bu özelliğinden dolayı özelikle kuru ciltler için cilde ekstra nem kazandırır.

Malzemeler;

– 1 yemek kaşığı aloe vera

– 1 tatlı kaşığı bal

– 2 dilim muz

Yapılışı;

Malzemeleri karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra cildinize uygulayın ve ılık su ile durulayın.