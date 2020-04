Bitmiş likit ruj nasıl kullanılır?

Likit rujlar özellikle mat rujların popülerliği ile birlikte birçok kadının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fırçalarının formu sayesinde dengeli bir biçimde dudağınıza dağılan likit ruj kalıcı bir dudak makyajını da beraberinde getiriyor. Ancak her gün kullanılan likit rujlar çabuk tükenirler. Bitmiş likit rujunuzu nasıl değerlendireceğinizi öğrenmek istiyorsanız. Cevabı haberimizde...

Likit rujlar klasik ya da günlük her an kullanabileceğiniz kolay sürümlü rujlardır. Bu rujlar hem dudaklarınızı pürüzsüzleştirmek hem de dilediğiniz renkleri kolaylıkla sürmenize yardımcı olur. Çatlamış dudaklarınıza likit ruj uyguladığınızda dudaklarınızdaki aralıklar dolarak yarıklar kapanır. Bu tip özelliklerinden dolayı likit rujlar her kadının makyaj seçimleri arasında tartışılmaz birinci sırada yer alıyor. Ancak beğenerek aldığımız ve özenle kullandığınız makyaj malzemelerini bitmeden çöpe atmak durumunda kalabiliyoruz. Özellikle likit rujların dibine ulaşamadığımız için çoğu zaman yenilerine para harcıyoruz.Artık buna bir son vermek ve rujlarınızın dip kısımlarını da değerlendirmek istiyorsanız kolay bir yöntemle onları çöpe atmaktan kurtarabilirsiniz. Böylelikle severek aldığınız rujlarınızın dibinde kalan ulaşamadığınız alanları farklı bir yol ile kullanmaya devam edebilirsiniz. İşte likit rujunuzun dibinde kalan kısmını kullanmak için basit bir yol…

BİTMEK ÜZERE OLAN LİKİT RUJLARINIZIN DİP KISMINI KULLANMA YÖNTEMİ

İlk olarak rujunuzun ulaşılamayan bölgesini bir spatula ile çıkararak bir kaşığın içine koyun. Daha sonra çakmak yardımıyla kaşığın üzerindeki ruju eritin. Erittiğiniz ruju temiz ve boş bir paletin içine dökerek soğumasını bekleyin. Hem eğlenceli hem de pratik olan bu yöntem rujlarınızı uzun süre kullanmanıza yardımcı olur.

ESKİ RUJDAN DUDAK KREMİ (LİPBALM)

Bitmek üzere olan ruj tüpünün dibinde kalanları bir spatula ya da çay kaşığının sapını kullanarak çıkarın ve aynı şekilde çakmakla erimesini sağlayın. Eski bir kozmetik kabınızın içine bir miktar da vazelin ilavesi yaparak iyice karıştırın ve buzdolabında bekletin. Lipbalm dilediğiniz zaman kullanma hazır.