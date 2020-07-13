Adını şeklinden alan boncuk ağda kullananların ifadelerine göre diğer ağdalara oranla acı hissinin daha az olduğu ve kullanımının da bir o kadar pratik olduğu söyleniyor. Bu özellikleri ile son dönemde kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen boncuk ağda nedir, nasıl kullanılır?

Kadınların en büyük problemlerinden biri olan ağda işlemleri sırasındaki acı hissi, boncuk ağdalar ile neredeyse yarıya iniyor. Özellikle yeni başlayanlar daha çok acı hissi yaşadığından bu ağdaların özellikleri kulağa daha iç açıcı geliyor. Aynı zamanda hassas ciltlerde kıl köklerini kırmadan yumuşak bir şekilde temizlediğinden dolayı da en çok tercih edilen ağdalar arasında yer alıyor. Boncuk ağda diğer ağda çeşitlerine göre daha pahalı olsa da koltuk altı, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelerde etkili temizlik sağlıyor. Evinizde boncuk ağda yaparak tüylerinizden kurtulmak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmak için yapmanız gerekenleri işte şöyle sıralayabiliriz.

SİR AĞDA VE BONCUK AĞDA ARASINDAKİ FARKILIKLAR NELERDİR?

– Sir ağda bez ile kullanılırken boncuk ağda elle kullanılan bir uygulamadır.

– Sir ağdaların bazılarında şeker bulunabilir ve bu yüzden kıl köklerini beslerler ancak boncuk ağda şeker içermediğinden kıl köklerinde böyle bir durum yaşanmaz.

– Boncuk ağdanın kullanım şekli sir ağdaya göre daha kolaydır.

– Boncuk ağda sir ağdaya oranla hassas ciltlerde kullanıma oldukça uygundur.

BONCUK AĞDA NASIL KULLANILIR?

1. Boncuk ağda ilk olarak ağda ısıtıcısında ısıtılmalıdır. Ağda ısıtıcısı istenilen sıcaklığa geldiğinde içerisine 2-3 çorba kaşığı boncuk ağda ilave edilir. Boncuk ağda 15-20 dakika bekletilerek erimesi sağlanır. Boncuklar eridiğinde kalın bir kıvam alır ve ilgili bölgeye sürülebilir hale gelir.

2. Ağdayı spatula ile alarak kıl köklerinin uzadığı yöne doğru sürmeli ve daha sonra kuruması için 2-3 dakika beklemelisiniz.

3. Ardından kılları uzadığı yönünün tersine doğru çekerek ağda işleminiz bitene kadar bu şekilde devam etmelisiniz.