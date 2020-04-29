Botoks yaşlanmaya bağlı oluşan çizgileri özellikle kaş arası, alın bölgesi, göz kenarı çizgileri, dudak ve boyun çizgilerini gidermek için kullanılır. Ayrıca koltuk altı terlemeleri, el ve ayak terleme sorunu yaşayanlar içinde tedavi edici özelliği bulunuyor. Peki, botoks nasıl yapılır? Botoks süresi ne kadardır?

Günlük yaşamamızda iletişim kurmak için yüz mimiklerimiz sürekli kullanmak durumunda kalırız. Ancak, zamanla bu miniklerin ciltte kalıcılığı artarak kişilerin daha gergin, yorgun, sinirli ve hatta mutsuz görünmesi kaçınılmazdır. Oluşan bu kırışıklıkların tedavisinde en çok tercih edilen botoks uygulaması estetik amacıyla günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Botoks yöntemi kaşların 2/3 dış kısmının kaldırılmasında da etkili bir uygulamadır ve bu özelliğinden dolayı kadınlar tarafından çok fazla tercih edilmektedir. Botoks anaerobik bir bakteri olan Clostridium Botulinum tarafından meydana getirilen bir nürotoksindir. Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde uygulanan yöntemler arasında önemli bir yere sahiptir.

BOTOKS İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Botoks bir enjeksiyon ile cilde uygulanarak kırışıkların giderilmesi sağlanır. uygulanacak bölgeye ilk olarak lokal anestezi kremi sürülerek uyuşturulur ve etkisini göstermesi için 20 dakika beklenir. Uygulanacak alanın hijyeni sağlandıktan sonra ucu ince iğnelerle kasların içine küçük dozlarla enjekte edilir. Botoks yönteminin uygulanacak alana göre süresi değişse de ortalama 10-15 dakika gibi kısa sürede işlem tamamlanır.

ETKİSİ NE KADARDIR?

İlaç cilt altına enjekte edildikten sonra etkisi 2 gün sonra ortaya çıkar. Kaslarda kasılmalar yavaşlar ve 15 gün sonra gerçek seviyeye ulaşır ve 4-6 ay sonra etkisini kaybetmeye başlar. 6, 9 veya senede bir defa tekrar botoks uygulaması yaptırmak gerekir.