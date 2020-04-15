Botoks nedir? Etkileri nelerdir?

Botoks son yıllarda birçok kişinin tercih ettiği ve görünümünde değişikliğe ihtiyaç duyan özellikle gençlik ve canlılığa kavuşmak için uygulanan etkili yöntemlerden biridir. Küçük dozlarda kırışıklıkları azaltır ve bazı kas durumlarının tedavisinde yardımcı olabilir. İşte botoksun etkileri...

Botoks yüzdeki kırışıklıkların özellikle alın, iki kaş arası ve göz kenarındaki çizgilerin giderilmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği botulinum toksinden yapılmış bir proteindir. Genellikle kadınların tercih ettiği botoks tedavisi istenmeyen kırışıklıkların giderilmesi, daha aydınlık ve genç bir görünüme kavuşmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biridir. Aynı zaman da kaşın dış kısmının kaldırılmasında da etkili olan bu yöntem özellikle düşük kaşlara sahip kişilerin ifadelerinde büyük değişimler sağlayabiliyor.

BOTOKSUN ETKİLERİ NELERDİR?

Botoks bir nürotoksindir. Sinir sistemini hedef alarak kas kasılmasını engeller. Sinir uçlarının kas hücreleri ile buluşması sonucu asetilkolin adı verilen nörotransmitterin salınımını önler. Bu sayede ciltte kırışıklıklar açılır ve diğer alanlar normal bir şekilde çalışarak yüz ifadesini korur. Bu tip problemleri ortadan kaldırmak için kullanılan botokstan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Botoks geçicidir ve tedaviye bağlı olarak 3-12 ay sürer. İnjeksiyon yöntemi ile uygulanan botoksun bilinen bir yan etkisi yoktur. Uygulandığında yalnızca o bölgede etkilidir. Uygulama sırasında iğneden kaynaklı kızarıklıklar makyaj malzemeleri ile kolayca kapatılabilir. Etkisi geçtiğinde tekrar botoks uygulaması yaptırmanızda bir sakınca yoktur ve bu tedaviyi yaşam boyu devam ettirebilirsiniz.