Saç boyaları kadın-erkek herkesin severek kullandığı ancak kimilerinin yalnızca beyazlarını kapatmak kimilerininse saç boyası ile yeni bir imaja bürünmek maksadıyla sık sık kullandığı kozmetik bir üründür. Ancak pek çoğumuzun saçlarını boyarken gönül rahatlığı ile saçlarını boyalara teslim ettiğini söylemek mümkün olmayabilir. Peki, boya saç döker mi? Dökülen saçlar için ne yapmalı?

Saç boyaları görünümünüzün daha canlı, etkili ve daha bakımlı görünmenize yardımcı olur ancak içerisindeki kimyasallar nedeniyle saçlara ve saç köklerine ciddi zararlar verebilir. Saç boyalarının zararları arasında en başta saç derisine zarar vererek saçların kırılmasına ve dökülmesine yol açmasıdır. Özellikle sık sık saç boyası kullanan kişilerin saçlarında kepeklenme, yara oluşumu, yüz ve gözde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Düzenli olarak saç boyasına maruz kalan saçlarda seyrelme ve bölgesel olarak dökülme sorunu yaşanabilir. Özellikle marketlerde satılan saç boyaları alırken kalitesine dikkat etmekte fayda olacaktır çünkü ucuz ve kalitesiz saç boyaları saç ve cildin ciddi zararlar görmesine neden olabiliyor. Saç dökülmelerinin önüne geçmek için mümkün olduğu kadar kimyasal ürün kullanmaktan kaçınmalısınız. Bunun yanı sıra saç bakımınıza özen göstererek dökülmeleri durdurabilir ve saçlarınızı sağlığını kavuşturabilirsiniz. Peki dökülen saçlarınızı saç dökülmesi probleminden nasıl kurtarabilirsiniz. İşte saç dökülmesini durdurabileceğiniz bazı tavsiyeler…

SAÇ DÖKÜLMESİ SORUNUNUZU GİDERMEK İÇİN ÇİNKO ALIMINIZI ARTIRIN

Badem, fıstık, fındık, ceviz tüketmek çinko eksikliğinizi gidermenize ve böylelikle saç köklerindeki hücre yenilenmesini arttırarak saç dökülmesi sorununuzu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

SERUM DESTEĞİ ALARAK SAÇ KÖKLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Serum desteği ile saçlarınızı kökünden güçlendirebilir ve saç tellerinin saç derisine olan tutumunu arttırabilirsiniz.

SAÇLARINIZI YIKAMA SIKLIĞINA DİKKAT EDİN

Saçlarınızı gün aşırı yıkamak yerine 2-3 gün aralıklarla yıkamanız saç sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.