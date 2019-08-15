Kadınlar yaşları ilerlese de her zaman bakımlı ve genç bir cilde sahip olmak isterler. Boyun bölgesi en az gözkapağı kadar ince deriye sahip olduğundan diğer bölgelere göre daha çabuk çizgi ve kırışıklıklar oluşabiliyor. Boyun kırışıklıklarını azaltmak için doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Nasıl mı? İşte boyun çizgilerinden kurtulma yöntemleri…

En çok ihmal edilen bölgelerden biri olan boyun kısmında, ince çizgiler ve tavuk derisi gibi oluşumlar deride meydana gelmektedir. Günümüzde boyun çizgileri için kullanılan pek çok yöntem vardır. Bunlar botoks, mezoterapi, lazer uygulamaları, dolgu uygulaması lipoliz, cilt bakımı ve peelingler olmak üzere pek çok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Boyundaki sorunun tipine ve derinliğine göre tedavi yöntemi seçilmektedir. Eğer boyun kısmında derin çizgiler var ise uzmanlardan destek alarak tedavi görmeniz daha etkili bir sonuç verecektir. İnce çizgileriniz için evinizde doğal tedavi yöntemlerine başvurabilirsiniz. Aynı zamanda boyun çizgilerinize neden olan sorunları gözlemleyerek yeni oluşumların önüne geçebilirsiniz.

BOYUN KIRIŞIKLILARI NASIL GİDERİLİR?

-Yatarken sürekli aynı pozisyona yatılmamalıdır. Sırtüstü yatılarak yastığın yüksekliği iyi ayarlanmış olmalıdır.

-Dik durmak boynun eğik durmasını ve boyunda çizgi oluşumunu engeller.

-Boyun egzersizleri boynun kırışmasını ve çizgi oluşumunu engeller. Yukarı, aşağı sağa ve sola günlük düzenli olarak egzersizler yapabilirsiniz.

-Boyun kısmına masaj yaparak kan dolaşımını arttırabilirsiniz. Nemlendirici sürerek boyuna aşağıdan yukarı masaj yaparak cildin gerilmesini ve canlanmasını sağlayabilirsiniz.

-Yüzünüze nemlendirici krem uyguladığınızda az miktarda boyun bölgesine de sürebilirsiniz.

– Boyun bölgesinde kapatıcı kozmetik ürünler kullanma çizgi ve kırışıklık oluşumuna neden olur. Bu ürünleri özel günlerde kullanmalı ve sonrasında iyi temizlenmesi gerekir.

-Cilt maskesi ve peeling uygularken aynı zamanda boyun bölgesine sürerek bakımı yapılmalıdır.

BOYUN ÇİZGİLERİ İÇİN BİTKİSEL MASKE TARİFLERİ

BAL MASKESİ TARİFİ



Malzemeler;

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı gliserin

Yapılışı;

Bal ve gliserini karıştırın ve boyun bölgenize sürün ve tüm gece maske boynunuzda kalmalı ve başka yerlere sürülmeyecek şekilde ince bir bez ile sarmalısınız.

MUZ MASKESİ



Malzemeler;

1 adet olgun muz

1 tatlı kaşığı gül suyu

Yapılışı;

Muzu püre haline getirin ve gül suyunu ekleyin. Ardından tüm boynunuza uygulayıp 40 dakika sonra ılık su ile durulayın.