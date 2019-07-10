Boyun kırışıklığı için doğal maske tarifi.. Boyun kırışıklığına karşı nasıl maske yapılır?

Vücudumuzun her bir parçası çok önemlidir. Ama belki de en çok yüzümüze önem veririz. Ayrıca yüzümüz kadar boynumuzda ön plandadır. Cildimize bakım yaparken boynumuzu ihmal etmek zamanla bakımsız bir görüntüye sebep olmaktadır. Pratik maskelerle aynı yüzünüzde olduğu gibi boynunuzda da verimli sonuçlar alabilirsiniz. Peki boyun kırışıklığı için doğal maske nasıl yapılır? İşte boynunuzda kırışıklığı yavaşlatacak harika maske tarifimiz...

Boynumuzda tıpkı cildimiz gibi zamanla esnekliğini kaybeder ve hücre yenilenmesinde yavaşlık seyrederek kırışmaya başlar. Cildimizin hareket edip şekle girdiği ve katlandığı bölgelerde zamanla çizgiler görülür ve bu durum günden güne daha belirgin bir hal alır. Düzenli bir bakım yapıldığı zaman cildimizi yeniler ve kırışıklık gibi sorunları en aza indirgeriz. Yapacağımız maskeler sadece bu tip sorunların görünümünü azaltarak oluşumunu yavaşlatacaktır. Yapacağınız bir maskeyle cildinizdeki çizgilerin tamamen yok olması tabi ki mümkün değil. Bu nedenle düzenli bakım şarttır. Boynumuzda görüntümüze çok şey katar. Güzel ince ve uzun bir boyun bizi çok daha genç ve fit göstermektedir. Bu yüzden cildimizde olduğu gibi boynumuzun da bakım ve nemlendirme işlemlerini sık sık yapmalıyız.

Beslenmemize özen gösterip mümkünse doğal şeyler tüketerek bol bol su içip egzersiz yapmayı ihmal etmemeliyiz. En önemlilerinden biri duruşunuza dikkat edin ve her zaman dik durmaya gayret edin. Hayatınızda size güzellik katacak her şeyi alışkanlık edinmeye başlayın. Yapacağınız bu tarz şeyler sizi enerjik ve mutlu bir yaşantıya sokacaktır. İşte yüzünüz gibi boynunuzu da gençleştirecek doğal maske tarifimiz…

BOYUN KIRIŞIKLIĞI KARŞITI MASKE TARİFİ

Boyun kırışıklığı için doğal maskeler aslında cildimizde uyguladığımız maskelerle hemen hemen aynıdır. Bunlardan bahsetmek gerekirse; İşte maske tarifimiz…

Malzemeler;

– 1 adet yumurta akı

– Zeytinyağı

– Limon suyu

Yapılışı;

Köpük kıvamına getirene kadar çırptığınız yumurta akına bir miktar zeytinyağı bir miktar limon suyu ekleyerek cildinize uygulayıp 20 dakika bekletin. Ardından bol su ile durulayıp nemlendirmeyi unutmayın.