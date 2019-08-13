Boyun kırışıklığına iyi gelen maske tarifi… Doğal boyun kırışıklığı maskesi nasıl yapılır?

Boyun kırışıklığına iyi gelen maskeler önemli bir çözüm olsa da yapacağınız bir maskeyle cildinizdeki çizgilerin tamamen yok olması tabi ki mümkün değil. Bu nedenle düzenli bakım şarttır. Boynumuzda görüntümüze çok şey katar. Güzel ince ve uzun bir boyun bizi çok daha genç ve fit göstermektedir. Bu yüzden cildimizde olduğu gibi boynumuzun da bakım ve nemlendirme işlemlerini sık sık yapmalıyız. İşte boyun kırışıklığı maskesi tarifi...