Boyun kırışıklığına iyi gelen maske tarifi… Doğal boyun kırışıklığı maskesi nasıl yapılır?

Cildimize bakım yaparken boynumuzu ihmal etmek zamanla bakımsız bir görüntüye sebep olmaktadır. Pratik maskelerle aynı yüzünüzde olduğu gibi boynunuzda da verimli sonuçlar alabilirsiniz. Boynumuzda tıpkı cildimiz gibi zamanla esnekliğini kaybeder ve hücre yenilenmesinde yavaşlık seyrederek kırışmaya başlar. Cildimizin hareket edip şekle girdiği ve katlandığı bölgelerde zamanla çizgiler görülür ve bu durum günden güne daha belirgin bir hal alır. Düzenli bir bakım yapıldığı zaman cildimizi yeniler ve kırışıklık gibi sorunları en aza indirgeriz. Yapacağımız maskeler sadece bu tip sorunların görünümünü azaltarak oluşumunu yavaşlatacaktır.
BOYUN KIRIŞIKLIĞI KARŞITI MASKE TARİFİ
Boyun kırışıklığı için doğal maskeler aslında cildimizde uyguladığımız maskelerle hemen hemen aynıdır. Bunlardan bahsetmek gerekirse; İşte maske tarifimiz…
Malzemeler;
– 1 adet yumurta akı
– Zeytinyağı
– Limon suyu
Yapılışı;
Köpük kıvamına getirene kadar çırptığınız yumurta akına bir miktar zeytinyağı bir miktar limon suyu ekleyerek cildinize uygulayıp 20 dakika bekletin. Ardından bol su ile durulayıp nemlendirmeyi unutmayın.