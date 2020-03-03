Bronz ten nasıl beyazlatılır? Cilt beyazlatan maske tarifleri….

Özelikle yaz aylarında güneşin tadını çıkarırken bir yandan da fazlasıyla bronzlaşabilirsiniz. Ancak ciltte oluşan yerli yersiz lekelenmeler ve kararmalar rahatsızlık hissine kapılmanıza neden olabilir. Bu tip sorunlarla karşı karşıya kalan pek çok insan cilt beyazlatma yöntemine başvurabilirler. Peki bronz ten nasıl beyazlatılır?

Cilt beyazlatma yöntemleri son yıllarda birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biri. Hamilelik ve güneş lekeleri, ciltte kararma ve daha açık tene kavuşma isteği ile cilt bakım maskeleri bronz tenden kurtulmak isteyen kadınlar için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Cilt renginizle ilgili sorunlarınız varsa ve bronz teninizin daha aydınlık ve açık bir renge sahip olmasını istiyorsanız doğal maskelerle cilt tonunuzu değiştirebilir ve istenmeyen lekelerin görünümünü büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Üstelik kimyasal ürünlere para vermeden evinizdeki natürel malzemelerle cildinizi beyazlatabilir. Ürünlerin doğal olmasından dolayı da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Peki bronz ten renginizi nasıl açabilirsiniz? Hangi ürünler ciltteki koyulukları giderir. İşte bronzluğunuzu gideren ve daha açık bir ten rengine sahip olmak için uygulayabileceğiniz maske tarifleri…

CİLT RENGİNİ AÇAN PİRİNÇ SUYU TONİĞİ

Pirinç suyu cilt renginizi açmasının yanı sıra aynı zaman da cildinizin beslenmesi açısından oldukça faydalı doğal bir üründür. Yapmanız gereken bir miktar pirinç suyunu haşlayın. Elde ettiğiniz kıvamlı suyu bir kabın içinde saklayın ve düzeli olarak cildinize tonik uygulaması yapın.

YOĞURT İLE CİLT BEYAZLATMA UYGULAMASI

Yoğurdun içerisinde bulunan laktik asitler cildin beyazlamasına yardımcı olabilir. Mümkünse doğal yoğurdu ince bir tabaka halinde cildinize sürün. Cildiniz kuruyunca ılık su ile yıkayın. Yoğurdun içerisine yulaf unu ve bal ilave ederek de cildinize uygulayabilirsiniz.