Bronz tene cilt bakımı nasıl yapılır?

Bronz bir ten çoğu zaman kendimizi daha güzel hissetmemizi sağlar ve bunun için güneşin altında saatlerimizi geçirebiliriz. Ancak fazla güneş rengimizi güzelleştirirken cildimize zarar verir. İşte bronz teninizi koruyacak cilt bakım önerileri...

Cıvıl cıvıl renkli giysilerin bronz tende nasıl durduğuna birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Ancak bronz ten güzel olduğu kadar da, iyi bir cilt bakımına ihtiyaç duyar. Bronzlaşan cildinizin kaybettiği nem ihtiyacını karşılayarak ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde kavuşmanız mümkün.

Yaz tatili sonrası bronz teninize bakım yapmak cildinizin nem ihtiyacını karşılar ve canlılığını korumasına yardımcı olur. Doğal yöntemlerle cildinize zarar vermeden bronz teninizin ışıltı ve canlı bir görünüme kavuşması için yapmanız gerekenler çok basit. İşte bronz teninize uygun cilt bakımı…

-Maden suyu cildinizin vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Sprey şişesine maden suyu ve bir miktar aloe vera jeli ilave ederek cildinizi rahatlatabilir ve pürüzsüz bir görünüm sağlayabilirsiniz.

-Bronz teniniz için peeling yapmak için acele etmeyin. Özellikle güneşlenmenin ardından ölü derileri kaldırmak cildinizin zarar görmesine neden olur. Cildinizdeki kızarıklar geçtikten sonra hafif bir peeling uygulayarak derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz.

-Güneş sonrası cildin en çok kaybettiği şey nemdir. Cildinizi nemlendirmek için argan yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi yağlarla nemlendirebilir ve ışıl ışıl bir görünüm sağlayabilirsiniz.

-Cildinizi nemlendirmenin diğer bir yolu ise nemlendirici maske uygulamaktır. Bal içerikli maskeler cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur.

-Hindistan cevizi yağı mükemmel bir nemlendiricidir ve güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Cildin kuruyarak pul pul dökülmesini engeller ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.