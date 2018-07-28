Kişiyi olduğundan sağlıklı ve güzel gösteren bronz ten, makyaj yaparken bazı konulara özen gösterilmesini gerekli kılıyor. Biz de bu konulardan yola çıktık ve size bronz tene sihirli dokunuş yapmanızı sağlayacak uygulamaları kaleme aldık…

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– Bronzlaşmış tenin en güzel yanı, fondöten kullanmanıza gerek bırakmaması. Çünkü rengi koyulaşan cilt, pürüzsüz bir görünüme sahip oluyor ve kusurları otomatikman kapatıyor. Fakat cildinizi matlaştırmak için bir ürüne ihtiyaç varsa, tercihinizi pudradan yana kullanabilirsiniz.

– Yanık ten, gözlerin daha çok ortaya çıkmasını sağlar. Siz de zaten dikkat çeken gözlerinize makyaj yaparken canlı renkler kullanırsanız, etkili bakışlara sahip olursunuz. Işıl ışıl bir göz makyajı yapacağınız özel bir davete gidiyorsanız, metalik ve krem formundaki farlardan sürebilirsiniz.

– Son yıllara damga vurmuş olan doğallık trendi, 2018 yazında da etkisini sürdürüyor. Kirpiklerinize de doğal bir uygulama yapmak isterseniz kahverengi maskara kullanabilirsiniz.

– Bronz tene en çok yakışan detaylardan biri de ıslak görünümlü dudaklar. Bunun için nude, pembe veya kahverengi tonlarında ruj sürebilirsiniz. Islak görünüm için de rujunuzun üzerine şeffaf parlatıcı uygulayabilirsiniz.

– Elmacık kemiklerinize, kaş altınıza, burun ucunuza ve dudak üstünüze aydınlatıcı sürerek, daha dikkat çekici bir makyaj uygulamasına imza atabilirsiniz.