Bronzlaşmak için ne kullanılabilir? Bronzlaşmak için doğal öneriler…

Bronzlaşmak için ne kullanılabilir? Bronzlaşmak için doğal öneriler…

Yaz ayları geldiğinde hızlı bir şekilde bronzlaşmak için epey çaba gösterebiliriz. Ancak parlayan, bronzlaşmış bir cilt her ne kadar çekici gelse de güneşin altında uzun süre vakit geçirmek cildinize ciddi zararlar verebilir. Doğal bronzlaştırıcılar bu zararı en aza indirebilir. İşte bronzlaşmak için doğal öneriler…

Hızlı bir şeklide bronzlaşmak yerine her gün güneşin altında kısa süre geçirerek cildinize zarardan çok yarar sağlayabilirsiniz. Güneşin altında birkaç saat geçirmek oldukça sağlıklıdır ve vücudunuzun D vitamini üretmesine yardımcı olabilir. Bronz bir ten kişiye kendini her zaman harka hissettirir ve esmer bir tene kavuşmak için belki de oldukça zaman ve para harcanabilir. Bronzlaşmak oldukça kolaydır ancak doğru bir şekilde bronzlaşmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Unutmamanız gereken en önemli konu ultraviyole ışınlarının vücudunuzun kırışmasına, lekelere ve erkenden yaşlanmanıza neden olacak etkilere sahip olduğudur. Güneşlenmeden kullanılan bronzlaşma ürünleri de sağlığını tehdit altına alabilir. Kullanılan bu tip bronzlaştırıcı ürünlerin içerisinde sayısız kimyasallar bulunabilir. Bu nedenle vücudunuz için kullanabileceğiniz en iyi bronzlaşma yöntemi doğal ürünler kullanmaktır. Bu doğal ürünler cildinize fayda sağlarken bronzlaşmanıza yardımcı olabilir. Peki bronzlaşmak için ne kullanılır? İşte bronzlaşmak için doğal öneriler…

CİLDİNİZE DOĞAL YAĞ SÜREREK BRONZLAŞIN

Hazır bir ürün almadan güneşin altında bronzlaşmak istiyorsanız doğal yağlar ile bronz bir tene kavuşabilirsiniz. Aşağıdaki doğal yağlar cildinizin parlamasına ve bronzlaşmasına yardımcı olacaktır.

– Zeytinyağı

– Susam yağı

– Hindistan cevizi yağı

– Fındık yağı

– Buğday tohumu yağı

BRONZLAŞTIRICI HAVUÇ MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

1 yemek kaşığı rendelenmiş havuç

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;



Rendelenen havucun içine yağı ilave ederek havucun yağı içine hapsetmesi için 10 dakika bekleyin. Bronzlaşmasını istediğiniz bölgenize sürerek 15-20 dakika bekleterek ardından ılık su ile yıkayın. Haftada bir kere bu maskeyi uygulayarak teninizin bronzlaşmasını sağlayabilirsiniz.