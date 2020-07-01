Bu yaz sadece gözler konuşacak! İşte 2020 göz makyajı trendleri

Yeni normallere alışmaya başladığımız maskelerin hayatımıza girdiği pandemi süreciyle beraber güzellik trendleri de değişime uğradı. Böylelikle göz makyajı teknikleri, bu sezon özgürlüğünü ispat etti ve trendler, tüm dikkatin ağırlıklı olarak gözlerde olacağını gösterdi...

Pandemi sadece hayatı değil, trendleri de etkisi altına aldı. Dışarıda olduğumuz günün büyük çoğunluğunu maske ile geçirdiğimiz düşünürsek, makyaj trendlerinde gözler öne çıkıyor. Tabii buradaki en önemli ayrıntılardan biri; göz rengi ve şeklinize göre doğru makyaj uygulamasını yaparak, etkili bir göz makyajıyla canlı ve bakımlı bir görünümü yakalamak. Ayrıca göz çevresini nemlendirerek gerekli bakım ürünlerini kullanmanızın yaz döneminde göz makyajınızın hem kalıcı hem de sağlıklı görünmesine pozitif yönde destek vereceği ise bir gerçek.

Peki etkili gözler için nasıl bir makyaj yapmak gerekir? Tüm teknik bilgileri Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni Oğuz Günüç’ten öğrendik. Günüç, bakışları üzerinize çekmek için yapmanız gerekenleri anlattı:

‘Yeni uyandım! Günaydın’

Yaz döneminde dağınık makyaj dönemi efekti bizi kendine çekecek gibi gözüküyor. Herhangi bir simetri aramadan sürmüş olduğunuz eyeliner'ı dağıtabilir, siyah veya kahverengi bir göz kalemi ile dumanlı bir göz görüntüsü yaratabilirsiniz. Geceden kalmış bir makyaj etkisini sadece gözlerinizde bıraktığınız orijinal bir tarz sizi bekliyor.

Maskara ile bakışlarınızda photoshop etkisi yaratın

‘No make-up make-up’ trendi bu yaz sezonunda da bizi markajı altına aldı. Yaz sezonuyla beraber sadece bir maskara kullanarak da rahatlıkla bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Özellikle maskara seçimlerinizde yenilikçi bir yapıyla karşımıza çıkan, çift uçlu fırça yapısı ve hacimli kirpikler sunan Huda Beauty Legit Lashes maskarayı öneririm. Bunun yanı sıra maskara seçimi bir göz makyajı için çok önemli. Yanlış maskara seçiminden dolayı oluşan topaklanmış kirpikler en çok yapılan hatalar arasında geliyor. Bu nedenle maskara seçimi yaparken akma yapmayan, kirpikleri tek tek ayıran maskaraları tercih etmenizi tavsiye ederim.



50'lerin geri dönüşünü kutlama

Makyaj trendlerinde de moda dünyasında olduğu gibi klasiklerin geri dönüşüne göz kırpıyoruz. Göz makyaj uygulamalarında 50'lerin nostaljik dokunuşlarıyla karşı karşıyayız. Dramatik bakışları sağlamak için iki farklı yöntemi kullanmanız yeterli… Klasik koyu kaş şeklini benimsemenin yanı sıra sadece göz kapaklarınıza eyeliner'ınızı çekerek 50'li yılların makyaj stiline yolculuk yapabilirsiniz. Unutmadan kırmızı bir ruj ile de bu trendi desteklemek sizin elinizde.

Sim sim üstüne, günün her anı parıldayın

Kaşlara ve kirpiklere uygulanan simli yani parıltılı ürünlerin, kesinlikle 2020 sezonunun yıldızı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde ağırlıklı olarak dudak, göz ve yüzün belirli noktalarına yapılan simli makyaj trendi artık kendini kaş ve kirpiklere bırakacak. Şimdiden simli bir ürünü makyaj çantasına eklemenizi öneririm.



Neon yansımalara yer açın

Geçtiğimiz yıllarda hem davetlerde hem de gün içerisinde vazgeçemediğimiz çok renkli far kullanımının tahtını çift ve tek renkli far uygulamaları aldı. Tarzıyla biraz daha iddiasını göstermek isteyenler için neon yansımalı farları göz makyajınızda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Neon etkisini minumum oranında hissetmek için sadece farınızda çok az bir miktarı göz pınarlarınıza üzerine sürebilirsiniz.