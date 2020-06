Buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

Makyaja başlamadan önce dikkat etmeniz gereken nokta far seçimidir. Belirginlik için koy bir far, aydınlatmak için açık tonda bir far ve bütünleştirmek için orta tonlarda bir far kullanmanız gerekir. Dağıtma işleminin ardından ise buğulu göz makyajınız hazır. İşte adım adım buğulu göz makyajı tekniği sizlerle…

BUĞULU GÖZ MAKYAJI

PRİMER

Göz makyajınızın dağılmaması ve kalıcılığını arttırmak için ilk olarak makyaj bazı kullanmalısınız. Bu sayede göz makyajınıza başlamadan önce kusursuz bir kapatıcılık sağlayacak ve makyajınızın daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bazınız yoksa krem bir farı göz kapağına uygulayarak da baz elde etmeniz mümkün.

NÖTR BİR FARI GÖZ KAPAĞINA UYGULA

Göz kapağına nötr tonlarda bir renk sürerek göz makyajı için bir baz oluşturarak işe başlamalısınız. Böylelikle bir sonraki süreceğiniz farların birbirine geçmesini sağlayabilirsiniz. Nötr tonları seçerken far paletinizin ilk sıradaki pudra renklerini kullanın.

GÖLGELENDİRME

Buğulu göz makyajının daha havalı ve derin görünmesi için dikkatli davranmakta fayda bulunur. Bunun için göz makyajında kullanacağın en koyu tonu seçerek göz kapağının katlanma çizgisine uygula ve fırça yardımı ile dağıt. Böylelikle göz makyajınızın daha çekici olmasını sağlayabilirsiniz.

GÖZLERİNİ BELİRGİNLEŞTİR

Gözlerinizin katlanma çizgisine koyu tonu sürdükten sonra göz kapağınızın tam ortasına metalik tonlarda bir far sürerek iyice dağıtmalısınız. Dağıtma işlemi ne kadar iyi olursa makyajınız o kadar iyi olacaktır.

HACİMLİ KİRPİKLER

Buğulu göz makyajınızın en temel parçası da kirpiklerinize hacim sağlamaktır. Kirpiklerinizin daha dolgun ve uzun görünmesi için alt ve üst kirpiklerinize rimel uygulamanız yeterlidir.