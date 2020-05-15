İnsan vücudundaki en hassas ve çok işlevi olan burunun iç ve ön kısmında kıkırdak arkada ise kemik bulunur. Düzgün bir burun yapısı sağ ve sol boşlukları eşit mesafede ve büyüklüktedir. Burun kemiği eğriliği ise bu yapının kayarak dışarıdan belirgin bir şekilde görülmesine neden olur. Peki, burun eğriliği nasıl düzelir?

Burun eğriliği problemi doğuştan ya da yaşanan kaza gibi olaylar sonucunda meydana gelebilir. Burun eğrili sorunu yaşayan hastaların bazılarında hafif yapıda olurken bazılarında ise tıkanıklık sorunu yaşayacak kadar büyük problem taşır. Burun eğrili dışarıdan çok kolay fark edilir olsa da bazı kişilerde iç kısımlarda kemik eğrili oluşabilir.

BURUN KEMİK EĞRİLİĞİ TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Burnundan şikayetçi olan kişilere tanı koymak için hastanın yüz ve burun analizi yapılmalıdır. Daha sonra bu eğriliğin ne zaman gerçekleştiği kalıtsal mı yoksa burnuna aldığı bir hasar sonucu mu ortaya çıktığı netleştirilmelidir. Eğrilik sorunu yaşayan hastaların eğrilik probleminin ne derece olduğunu ölçmek için doktor tarafından muayene edilmelidir.

KEMİK EĞRİLİ NE TÜR PROBLEMLERE YOL AÇAR?

– Kemik eğriliği problemi yaşayan hastaların en büyük sorunlarından biri burun tıkanıklığıdır.

– Uyurken ağızdan nefes alma sonucu solunumun ısı ve nem derecesi normal olmaz ve farenjit sorunları ortaya çıkabilir.

– Horlama, baş ağrısı, öksürük, geniz akıntısı ve çabuk yorulma gibi sorunlar ile karşılaşılabilir.

– Üst ve alt solunum yollarında devam eden hastalıklar.

– Ağızda biriken hava enfeksiyon riskini arttırır ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.

BURUN KEMİĞİ EĞRİLİĞİNİN TEDAVİSİ NEDİR?

Burun kemiğinden şikayetçi hastalar için ameliyat tek çözümdür. Hasta sağlık problemi yaşıyor ya da görüntüsünden hoşlanmıyorsa bu sorunu ortadan kaldırmak gerekir. 30-40 dakikalık ameliyat esnasında burun kemiğindeki kıkırdak ve kemikteki şekil bozuklarının giderilmesi sağlanır. Genellikle anestezi tercih edilerek iyi bir ameliyat ve hastanın psikolojisinin rahatlaması sağlanır.