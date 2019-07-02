Burun estetiği ameliyatına nasıl hazırlanmalı?

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, "Burun estetiği ve her konuda instagramda kullanılan açı ve ışıklarla insanları yanıltmak mümkün. Lütfen deneyimi konusunda sağlam referansları olan cerrahları tercih edin" diyerek önemli bilgiler verdi.

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, burun estetiği ameliyatı olmadan önce ve sonra bilmeniz gerekenleri yazdı. Artan burun estetiği ameliyat oranları ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çeken Dr. Bayraktaroğlu: “Lütfen instagramdan doktor seçmeyin. Kullanılan açılarla, ışıklarla insanları yanıltmak mümkün. Deneyimine tanık olduğunuz işinin uzmanı cerrahları tercih edin. İnsan hayatında önemli mihenk taşları vardır. Doğum, mezuniyet ya da evlilik gibi. Ancak ameliyat olmak da insan hayatında önemli noktalardan birisidir. Hele söz konusu olan burun ameliyatı gibi fiziksel anlamda da değişime yol açacak bir estetik ameliyat ise durum daha ciddiyet kazanır.” dedi.

TESTLERİNİZİ YAPTIRIN

Cerrahınız ile birlikte planladığınız ve sağlığınız açısından önem taşıyan ameliyat öncesinde uyulması gereken kurallar vardır. Bunları cerrahınız ve ekibi size eksiksiz olarak bildirecektir.

Ameliyat öncesinde cerrahınız sizden;

Kan testleri yaptırmanızı,

Bazı ilaçları kullanmamanızı,

Sigara içmeyi bırakmanızı/ ara vermenizi,

Bitkisel takviyeler almaktan kaçınmanızı,

İsteyecektir.

UCUZDAN UZAK DURUN

Ameliyatınızı mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede olun. Ucuz diye bilmediğiniz, güvenliğinden emin olmadığınız yerleri kabul etmeyin. Ameliyattan sonra ilk gece yanınızda deneyimli hastane personeli ve pozitif enerjili refakatçiniz olsun.

Şimdi gelelim ameliyatınızın adımlarına:

Adım 1 – Anestezi

Cerrahi prosedür sırasında rahatınız için size anestezik ilaçlar uygulanır. Seçeneklere göre cerrahınız size en uygun anesteziyi tercih eder.

Adım 2 – Kesi

Ameliyatlar ihtiyaç ve durumunuza göre kapalı veya burun deliklerini ayıran dar doku şeridi olan kolumella boyunca bir kesik ile açık bir prosedür kullanılarak gerçekleştirilir. Bu insizyonlar sayesinde, burun kemiğini ve kıkırdaklarını örten cilt nazikçe yukarı kaldırılarak burun yapısının yeniden şekillendirilmesi sağlanır.

Adım 3 – Burun yapısını yeniden şekillendirme

Aşırı büyük bir burun kemik veya kıkırdak çıkarılarak azaltılabilir. Bazen burnun ameliyatı kıkırdak greftlerinin eklenmesini gerektirebilir. En yaygın olarak, septumdan kıkırdak, burnun ortasındaki bölüm, bu amaç için kullanılır. Bazen kulaktan kıkırdak veya nadiren kaburga kıkırdak kısmı kullanılabilir.

Adım 4 – Eğri bir septumun düzeltilmesi

Eğer septum eğri ise düzleştirilebilir ve nefesin iyileştirilmesi için burun içindeki çıkıntılar azalır.

Adım 5 – Kesi kapatma

Burnun altındaki yapı istenen şekle getirildiğinde, burun derisi ve dokusu tekrar kaplanır ve insizyonlar kapatılır. Burun deliklerinin doğal kıvrımlarına, boyutlarını değiştirmek için ek kesikler yerleştirilebilir.

Adım 6 – Sonuçları görün

Birkaç gün boyunca burun içine konan silikon yastıkçılar ile plastik atel ve burun bantları iyileşme sürecinde burnu destekleyecektir.

İYİLEŞME SÜRECİ NASIL GEÇER?

Burnun ilk iyileşmesi sırasında yeni yapıları desteklemek ve korumak için burnunuzun içine bir atel veya tampon yerleştirilebilir. Dışına ise bandaj yapıştırılır.

İlk şişlik birkaç hafta içinde azalırken, yeni nazal konturunuzun tamamen incelmesi bir yıl kadar sürebilir. Bu süre zarfında, burnunuzun görünümünde daha kalıcı bir sonuç ortaya çıkarken kademeli değişiklikler olduğunu fark edebilirsiniz. Burun estetiği ameliyatınızdan sonraki ilk üç ay sabahları hafif ödem görülebilir.

BAKIMA DİKKAT!

Cerrahi bölge bakımı özenle yapılmalıdır. Darbe alma olasılığınız olan ortamlardan kaçınmanız da ayrıca önem taşır. Yine bu süreçte iyileşmeye yardımcı olmak ve enfeksiyon potansiyelini azaltmak için ilaçlar kullanılır.

Ameliyattan önce cerrahınıza mutlaka bu soruları sorun:

Ameliyat tamamlandıktan sonra nasıl bir odada kalacağım?

Ameliyattan sonra ne gibi ilaçlar verilecek?

Ameliyattan sonra bantlar ne zaman çıkarılacak?

Normal aktiviteye ve egzersize ne zaman başlayabilirim?

Kontrol için ne zaman gelmem gerekli?

Burun estetiğinden sonra ne gibi sonuçlar beklemeliyim?

Rinoplasti ameliyatının sonuçlarını hemen görmeniz birkaç ayı bulabilir. İlk şişlik birkaç hafta içinde azalırken, yeni nazal konturunuzun tamamen incelmesi 8-12 ay kadar sürebilir. Bu süre sonunda burnunuzun şekli tam oturmuş olacaktır. Ameliyattan sonraki süreçte burnunuzun görünümünde kademeli değişiklikler olduğunu fark edebilirsiniz.

Vücudunuz yaşlandıkça, burnunuz dahil yüzünüzde aşamalı değişiklikler olması doğaldır. Ancak ameliyat sonucunuz kalıcı olmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve yaşam boyu güneş koruması, yeni görünümünüzün sonuçlarını daha keyifli yaşamanıza yardımcı olacaktır.