Burnundan şikayetçi kişiler ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemlerle daha estetik bir görünüme kavuşabilirler. Burun ucu dolgusu bıçak altına yatmadan yaptırabileceğiniz estetik müdahaledir. Özellikle düşük buruna sahip olan kişiler burun ucu dolgusu yöntemi ile burun ucuna daha kalkık bir görünüm verdirebilirler. Peki, burun ucu dolgusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Dolgu yalnızca burun ucuna uygulanan bir işlem değildir. Bunun yanı sıra kemerli buruna sahip kişilerin kemerin bulunduğu alan ile kaşlara kadar olan bölgeye de uygulanarak daha düz bir burun görünümü verilebilir. Dolgu ile uzun bir operasyona gerek kalmadan acısız ve kısa bir sürede burnunuzdaki şikayetleri ortan kaldırabilirsiniz. Ancak burun dolgusu kalıcı bir çözüm sağlamaz bir süre sonra eski haline geri dönebilir. Peki burun ucu dolgusu nasıl yapılır? İşte daha kalkık bir burun için burun ucu dolgusu operasyonu…

BURUN UCU DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Burun ucu dolgusu hyarülonik asit içeren dolgu malzemesinin enjektör yardımı ile uygulandığı bir yöntemdir. Hastalara anestezi verilmediği için birebir burnunun şeklini görebilir ve bir sorun olduğunda doktoruna bu konuyu iletebilir. Enjeksiyon öncesi buruna uyuşturucu bir krem sürülerek enjektörün hissi azaltılır ve herhangi bir acı ya da ağrı hissi yaşanmayabilir.

Burun ucu dolgusu yaptırmak isteyenler uzman ve deneyimli kişileri tercih ederek daha olumlu sonuçlar alabilirler. Estetik cerrahlar tarafından uygulanan bu yöntem kolay gibi gözükse de aslında yeteri kadar dolguyu enjekte etmek profesyonellik gerektirir. Her ne kadar kalıcı olmasa bile yaptıracağınız bu uygulamadan memnun kalmanın asıl hedefiniz olduğunu unutmamanız gerekir.