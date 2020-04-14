Kusursuz ve mükemmel bir makyaj için göz şekliniz hakkında bazı bilgilere sahip olmanız gerekir. Yüz ve göz tipine uygulanan farklı makyaj teknikleri güzelliğinizi ön plana çıkarmak için size bazı ipuçları verir. Her zaman işinize yarayan bu tüyolar makyajın temeli olan göz makyajınızın mükemmel ve etkili olmasını sağlar. İşte büyük gözleri küçük gösteren makyaj tüyoları…

İri gözler her zaman daha dikkat çekici ve güzeldir ama bazen onları biraz daha küçük göstermek isteyebiliriz. İşte büyük gözleri küçük göstermek için bazı makyaj hileleri…

MAKYAJIN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI SİYAH GÖZ KALEMİ

Gözleri daha küçük göstermenin en popüler yolu makyajınıza her zaman siyah kalem dahil etmektir. Bu sayede gözlerinizde fark edilebilir bir küçülme gözlemleyebilirsiniz. Eğer büyük gözlerinizin yüz yapınıza uygun olmadığını düşünüyor ya da ufak bir dokunuşla gözlerinizi biraz küçültmek istiyorsanız makyajınızda her zaman siyah göz kalemi kullanmanız gerekir. Siyahın keskinliğinde şikâyetçi olanlar ise kahverengi göz kalemi kullanabilirler. Gözünüzün iç kısmına ve üst kısmına siyah göz kalemi çekerek gözlerinizin küçük görünmesini sağlayabilirsiniz.

KOYU RENKLİ FARLAR TERCİH EDİN

Büyük gözlerinizi küçültmenin diğer bir tekniği ise koyu renkli farlar kullanmaktır. Siyah, kahverengi ya da gri tonlarını göz kapağınıza sürün ancak göz kapağınızın yukarısına taşırmamaya dikkat edin. Aynı zaman da kaş kemiğinizin aydınlatmak gözlerinizin daha büyük görünmesine neden olur. Aydınlatıcı sürerken cilt renginize çok yakın tonları tercih etmeniz gerekir.

MAKYAJINIZI YAPARKEN BUNLARI ASLA YAPMAYIN

– Takma kirpik kullanamamaya özen gösterin çünkü takma kirpikler gözlerinizin daha büyük görünmesine neden olur.

– Maskara seçimi yaparken daha doğal hacim ve uzunluk sağlamayan rimeller gözlerinizin büyük görünmesini engeller.

– Kirpik kıvırıcılar kirpikleri kıvırır yukarı kaldırır ve gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlar. Gözlerinizin küçük görünmesini istiyorsanız kirpik kıvırıcı kullanmayın.