Buz küpüyle cilt bakımı nasıl yapılır? Buz küpünün cilde faydaları…

Kadınlar için konu eğer güzellikse denemeyeceği hiçbir şey yok yoktur. Öyle ki, buz küpüyle cilt bakımı da onlardan bir tanesi. Özellikle yaz aylarında serinletici etkisiyle ciltteki birçok sorun ile savaşan buz küpleri hangi tip cilde sahip olursanız olun cildinizin görünümünü bir an değiştirebilir. Peki, buz küpüyle cilt bakımı nasıl yapılır?

Dondurucu da yatan bu sihirli güzellik yöntemi ile cildinizi anında güne hazırlayabilirsiniz. Peki bir buz küpünün cildinize ne tür faydalar sağlayacağını biliyor musunuz? İşte merak ettiğiniz sorular ve yanıtları…

BUZ KÜPÜNÜ YÜZÜNÜZE SÜRDÜĞÜNÜZDE NE TÜR FAYDALAR SAĞLAR?

PARLAK BİR CİLT

Herkes parlak ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak ister ve bunun için kısa süreli bir buz masajı yeterlidir. Bu sayede cildinizde kan dolaşımını sağlanır ve daha parlak bir görünüme kavuşur.

EMİLİMİ ARTIRIR

Cildinize uygulayacağınız ürünlerin emilmesini sağlamaya yardımcı olur. Cildinize serum ya da gece kremi uyguladıktan sonra üzerine bir buz küpü sürerseniz ürünün emilimi artar ayrıca kılcal damarlarınızı daraltarak cildinizin gerilmesini sağlar.

SİVİLCELERİ ÖNLER

Yüzünüze bir buz küpü ile masaj yaparak cildinizdeki yağ üretimini en aza indirmeniz mümkün. Aynı zamanda sivilcenin neden olduğu şişliklerde de oldukça etkilidir.

GÖZALTI TORBALARINA İYİ GELİR

Gözlerinizin altındaki şişlikleri buz küpüyle giderebilirsiniz. Gözlerinizin iç köşesinden kaşlara dairesel hareketlerle hareket ettirin. Bu sayede şişliklerinizi azalabilir.

YORGUN GÖZ ÇEVRESİ İÇİN YEŞİL ÇAY İÇEREN BUZ KÜPÜ TARİFİ

– 2 adet yeşil çay poşetini sıcak suya koyun ve iyice demlenmesini sağlayın.

– Buz tepsisine dökün ve dondurucuya yerleştirin.

– Koyu göz halkalarınıza her gün yeşil çaylı buz küpünü uygulayın.

YUMUŞAK VE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN SODALI BUZ KÜPÜ TARİFİ

Soda içeriğindeki zengin mineraller sayesinde cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri sağlar. Buz küpü yöntemi ile cildiniz daha parlak, sıkı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşabilir.

NASIL YAPILIR?

– 1 şişe sodayı açın ve buz kalıbına dökün.

– Ardından donan buz küpünü cildinize uygulayın.

– İsterseniz sodanın içine taze sıkılmış limon suyu da ilave edebilirsiniz.

ALOE VERALI BUZ KÜPÜ TARİFİ

Aloe vera cildinizdeki rahatlatır ve gençleştirmeye yardımcı olur. Aloe vera ile buz küpü yapmak ise oldukça basit.

NASIL YAPILIR?

– Aloe vera özünü buz kalıbına dökün. Önceden biraz karıştırabilirsiniz.

– Buz kalıbını buzluğa atın ve donmasını bekleyin

– Cildinize uygulayın, kurusun ancak yıkamayın.