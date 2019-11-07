Çam terebentin yağı, belirli çam ağaçlarının reçinesinden yapılır ve ilaç olarak da kullanılır. Genellikle çoğu kişi çam terebentin ile çam terebentin yağını karıştırmaktadır. Çam terebentin çam üzerindeki dikenlerden elde edilirken, çam terebentin yağı ise, çam ağaçlarının üzerindeki baldan elde edilebilir. Peki, çam terebentin yağı cilde nasıl kullanılır? Kısaca faydaları nelerdir?

Sağlığa birçok faydası olan çam terebentin yağı aynı zamanda saç ve cilt bakımında da kullanıma uygundur. Çam ağaçlarının üzerinde kendiliğinden oluşan çam terebentin ayıca çam ağacı kesildiğinde de elde edilebilir. Çam terebentin yağı kullanımı oldukça kolay ve pratiktir. Cilt üzerinde etkili sonuçlar vermekle kalmaz aynı zamanda sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız hiç kuşkusuz çam terebentin yağını kullanabilirsiniz. Cilt sorunlarını ortadan kaldırır ve kaşıntı, kızarıklık ve sedef hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Cildinizi gün içerisindeki çevresel faktörlerin zararlarından korur ve bu sorunları en aza indirir.

ÇAM TEREBENTİN YAĞININ FAYDALARI

Çam terebentin yağının kısaca faydaları şöyledir;

-Çam terebentin yağı düzenli kullanımda cilt kusurlarını ortadan kaldırır.

-Burun ve boğazı rahatlatıcı etkisinden dolayı üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

-Çam terebentin yağı ağrı kesici özelliğe sahiptir. Romatizma ve eklem ağrılarını iyileştirir.

-Özelikle saçlardaki kepek sorununu ortadan kaldırabilir.

-Çam terebentin yağı ortamdaki havayı temizler ve hoş bir koku bırakır.

-Hücreleri yeniler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

Çam terebentin yağı pahalı kozmetik ürünlere nispeten hem ucuz hem de doğal bir bitkisel yağdır. İçerinde katkı maddesi bulunmaz. Eczanelerden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Banyo suyuna damlattığınızda tüm yorgunluğunuzu alır. Faydaları olduğu kadar bazı zararları da olabilir. Özellikle tansiyon ve böbrek hastaları için kullanıma uygun değildir.