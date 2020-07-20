Saç bakımında mucizevi etkilere sahip olan çam terebentin yağı, saçların daha hızlı büyümesinden saç dökülmelerine kadar birçok alanda kullanılan doğal bir üründür. Çam terebentin yağı saçınızda çeşitli kullanım alanları ile doğal bir bakım sağlar ve saçlarınızın görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Peki, çam terebentin yağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

Çam terebentin yağını kullanarak evde oldukça pratik yöntemlerle kimyasal ürünlere ihtiyaç duyamadan saç problemlerini giderebilirsiniz. Peki çam terebentin yağı ile saç bakımı nasıl yapılır? Saç bakımı yaparken çam terebentin yağı nasıl kullanılır? İşte çam terebentin yağının saçlarda kullanım şekli ve bazı ipuçları…

ÇAM TEREBENTİN YAĞI NEDİR?

Çam terebentin yağı çam ağaçlarından elde edilen doğal bir yağdır. Piyasada terebentin esansı ve terebentin yağı ile karşımıza çıkabilir ancak ikisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Çam terebentin yağı kozalakların gövdesinde reçine veya bal olarak anılan kısımdan elde edilirken terebentin esansı dikenli yapraklardan ortaya çıkan bitkisel bir yağdır.

ETKİLERİ NELERDİR?

Çam terebentin yağı son günlerde saç sağlığına olan etkileri ile birçok kişi tarafından tercih edilen doğal ürünler arsında yer alıyor.

Özellikle saç dökülmeleri ve kepek problemleri ile savaşan bu yağın diğer faydalarını şu şekilde sıralamamız mümkün:

– Saç sağlığını korumaya yardımcı olur ve düzenli kullanıldığında saçlara canlılık ve parlaklık verir.

– Saçları büyümeye teşvik edici özelliğe sahiptir.

– Saç diplerine uygulandığında seç derisi problemlerini giderir ve saç köklerini besler

– Saçlara dolgunluk kazandırır.

– Çabuk yağlanan saçların yağlanma problemlerini gidermeye olur.

ÇAM TEREBENTİN YAĞININ SAÇTA KULLANIM ŞEKLİ

Çam terebentin yağını yaklaşık 300 ml şampuanınıza 20- 25 damla ilave ederek her yıkamada kolay bir şekilde bakımını sağlayabilirsiniz. Çam terebentin yağı güçlü ve yakıcı bir yağdır. Doğrudan cilde uygulandığında kızarıklık, yanma ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle şampuanınızda kullanarak cildinizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu yöntem saçlarınızı sağlığına kavuştururken şampuanınızın içindeki kimyasal maddelerin etkilerini büyük oranda azaltıcı özelliğe sahiptir. Ancak, çam terebentin yağı ilave ettiğiniz şampuanı gözle temasından mutlaka kaçınmalısınız.

Çam terebentin yağı ile saç maskesi yapmak istiyorsanız aynı ölçülerde çam terebentin yağı, zeytinyağı ve badem yağını karıştırarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Saçlarınıza, saç diplerinden uçlarına kadar sürdükten 3-4 saat bekletin ve daha sonra ılık su ile durulayın. Elde ettiğiniz bu karışımı cildinizin herhangi bir bölgesinde de kullanarak cilt bakımını sağlayabilirsiniz.