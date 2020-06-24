Çatlak izlerine ne iyi gelir? Çatlaklar neden oluşur?

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen çatlaklar hamilelik, hızlı kilo alıp verme, hormanal nedenler ve bazı ilaçların yan etkilerinde dolayı oluşabiliyor. Cildin görünümünü bozan çatlaklar için birçok kişi tedavi yöntemi araştırıyor. Çatlak izlerine ne iyi gelir?

Cildin aniden gerilerek ortaya çıkmasa neden olan çatlaklar birçok kadının görünümünden memnun olmamasına neden oluyor. Gebelik sonrası karın, kalça ve bacaklarda görülen cilt çizgileri yaşam kalitesini düşürmeye neden oluyor. Özellikle steroid kullananlar, aktif sporcular, genetik faktörler ve ince deri yapısına sahip olan kişilerde yaygın olarak görülen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca zamanda ergenlik çağındaki gençlerde, büyümenin hızlı olduğu bu dönemde vücudun hızlı gerilmesinden dolayı meydana geliyor.

ÇATLAK NEDEN OLUŞUR?

Hızlı kilo artışı ve büyüme sonucu cilt gerilir ve cildin orta katmanının yırtılarak derinin alt kısımlarındaki katmanlarının gerilmelerine izin vererek ortaya çıkarlar. Vücudun orta katmanı gerildiğinde birbirine bağlı liflerde kopmalar meydana gelebilir. Aynı zaman da deri tabakası altındaki kan damarları daralma ve küçülme nedeni ile çatlaklar ortaya çıkabilir.

ÇATLAKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çatlak tedavisinde henüz %100 etkili bilimsel olarak desteklenmiş tedavi yöntemleri bulunmasa da lazer, krem ve kozmetik cerrahi işlemleri kullanılması önerilir. Ancak çatlak tedavisinde uygulanan birçok yöntem kesin sonuç sağlamaz yalnızca görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

BİTKİSEL YÖNTEMLER ÇATLAKLAR ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çatlak tedavisinde henüz kesin bir başarı sağlanamamıştır. Ancak çatlakların görünümünü azaltacak, cildinizin daha gergin ve olmasını sağlayacak bitkisel tedavi yöntemlerinin kullanılmasının hiçbir zararı bulunmaz.

Cilt çatlaklarınızın iyileşmesini sağlayacak bitkisel tedavi yöntemlerinden bazı esansiyel yağ ve bitkileri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bazı yöntemler cildinizin toparlanmasına katkıda bulunur.

PATATES SUYU: Patates suyu doğal peeling maddesidir ve ölü derileri kaldırır. Aynı zamanda leke ve ciltteki yara ve kızarıkları iyileştirmeye yardımcı olur.

E VİTAMİNİ İÇERİKLİ BİTKİLER: Cilt hasarına karşı koruyucudur ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. E vitamini yağı kullanarak da aynı etkiyi sağlayabilirsiniz.

ALOE VERA: Aloe vera birçok cilt problemi ile savaşan mucizevi bir jeldir. Cildinizi yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur.