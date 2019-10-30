Çekirdek kilo aldırır mı? Çekirdeğin besin değerleri…

Ülkemizde en çok tüketilen kuruyemişlerden biri de çekirdektir. Çekirdeği bu kadar çok tüketirken faydalarını birçoğumuz bilmez ve kilo aldırma konusunda hepimiz farklı yanıtlara sahip olabiliriz fakat gerçek şu ki, çekirdeğin içerisinde yağ oranının yüksek oluşu kilo almamıza neden olabilir.

Tüm besinler gibi çekirdekte aşırı tüketildiğinde yarardan çok zarar sağlayabilir. Bu nedenle çekirdeği tüketirken az miktarda tüketerek faydasından yararlanabiliriz. Çekirdek yeterli miktarda tüketildiğinde iştahın kapanmasına yardımcı olabilir. Bu sağlıklı kuruyemişi gün içerisinde belli aralıklarla tüketerek kilo vermemiz mümkün olabilir. Metebolizmayı ve kilo kaybını hızlandıran lif içeriği ile zengin bir besindir. Aşırı çekirdek tüketiminin bir diğer zararı ise cildin aşırı yağlanarak sivilce v.b cilt sorunlarının yaşanmasına neden olabilir. Çekirdeğin içeriğini hepimiz merak etmişizdir. Faydalı olan bu kuruyemişin besin değerlerini sizin için araştırdık. İşte çekirdeğin besin değerleri…

AY ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERİ

Kalori 584kcal % 29.2

Karbonhidrat 20.0 g % 6.7

Lif 8.6 g % 34.4

Demir 5.3 mg % 29.2

Kalsiyum 78.0 mg % 7.8

A vitamini 50.0 IU % 10

Potasyum 645.0 mg % 18.4

Kolestrol 0.0 mg % 0.0

Protein 20.8 g % 41.6