Çene dolgusu nasıl yapılır, ne kadar kalıcıdır?

Çene dolgusu nasıl yapılır, ne kadar kalıcıdır?

Çene, tıpkı burun gibi yüzün orta hattında bulunduğundan dolayı yüzün daha uyumlu görünmesinde büyük payı vardır. Genetik faktörler, yaşlanma ve çenenin ya da çene ucunun orantısız olması yüzün estetik görünümünü ve uyumunu bozar. Çene dolgusu, çenedeki yapısal bozuklukların ve şekil bozukluklarının giderilmesini, çenenin yüz şekliyle daha orantılı olmasını sağlamak için cerrahi gerektirmeyen estetik bir prosedürdür. Peki, çene dolgusu nasıl yapılır, ne kadar kalıcıdır?

Çene dolgusu çenedeki hacim kayıplarının giderilmesi ve çeneye istenilen şeklin verilmesi için kullanılan bir işlemdir. Son günlerde çok trend olan oval yüz ve belirgin bir çeneye sahip olmak isteyen birçok kişi bu yöntem ile hayal ettiği çene yapısına sahip olabiliyor. Ayrıca çene büyüklüğü, hacim eksikliği, çene altı sarkması, zayıf bir çene şikayeti ile çene dolgusu yaptırmak isteyenlerinde sayısı bir hayli fazla.

Keskin bir çene hattına sahip olmak daha daha genç, dinamik ve canlı bir görünüm kazandırır. Genellikle ilerleyen yaşla birlikte çene görünümünde değişimler veya alınan fazla kilolar nedeniyle çene altında gıdı oluşumuna ve çenenin görünümde estetik kayıplara neden olabilir.

ÇENE DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Çene dolgusu özel dolgu içeriklerinin çeneye enjekte edilmesi ile çenenin istenilen görüntüye ulaştırılması işlemidir. Enjeksiyon yöntemi uygulanarak çenenin ucunun belirginleştirilmesi, çene ucunu büyütmek ve çukur görünümü düzeltmek için dolgu malzemeleri kullanılır. Dolgu enjeksiyonun da kullanılan bazı dolgu maddeleri hyaluronik asit, kalsiyum hidroksilapatit, yağ hücreleri (kendi vücudunuzdan alınır), polimer gibi farklı birçok çeşide sahip olan malzemelerdir.

ÇENE DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Çene dolgusu yapılmadan önce yüz görünümü her açıdan fotoğraflanarak değerlendirilmelidir. Ardından fotoğraflar incelenerek yapısal bozuklukların net olarak tespit edilesi sağlanmalıdır. Daha sonra enjeksiyon yapılacak alanlar belirlenerek işleme başlanır. Çene dolgusu işlemi enjeksiyon yöntemi ile uygulanır ve dolgu esnasında anestezi kullanılmaz ancak bazı hastaların isteği doğrultusunda lokal anestezi sağlayan kremler kullanılabilir. Anestezi işleminden sonra küçük iğneler ile dolgu malzemesi cilt altına enjekte edilir. Bu işlem genellikle 15-20 dakika süren kısa bir işlemdir. İşlemden sonra ciltte nadiren kızarıklıklar görülebilir ancak 1-2 saat sonra hızlıca kaybolurlar.

NE KADAR KALICIDIR?

Çene dolgusu enjekte edilen dolgu malzemesine bağlı olarak değişkenlik gösterseler de hiyalüronik asit içerikli dolguların kalıcılığı yaklaşık 1-2 yıl sürebilir. Kullanılan malzemenin kalitesi dolgunun kalıcılığını arttırabilir.