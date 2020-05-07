Çene dolgusu, çenelerinin görünümünden rahatsızlık duyan ve bıçak altına yatmak istemeyen kişilerin tercih ettiği yöntemlerden biridir. Çene dolgusu cerrahi gerektirmeyen estetik bir prosedürdür. Bu süreç, yüze orantılı bir görünüm kazandırmayı ve memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Peki, çene ucu dolgusu nasıl yapılır?

Çenede görülen şekil bozuklukları genellikle çene hattı çizgisinde belirsizlik, asimetri, çene büyüklüğü, hacim eksiklikleri ve çene altı sarkmalarıdır. Bazı kişiler çenesinin yüzüyle uyumsuz olduğunu, çenesinin zayıf, büyük ya da gıdı adı verilen çene altında sarkan boynundan memnun değildir. Bunların yanı sıra çene ucundaki gamzeye benzer çizgiler ve çene hattı çizgisinin belirsiz olması en yaygın şikayetler arasında yer alır.

Belirgin ve güçlü bir çene hattına sahip olmak gençliği, canlılığı ve çekiciliği ifade eder. Doğuştan gelen bir çene yapısı haricinde yaşlanmaya bağlı olarak yaşanan değişimler ya da alınan fazla kilolar çenenin görünümünde olumsuz etkiler yaratır.

NASIL YAPILIR?

Çene dolgusu enjeksiyon yöntemi ile uygulanır. Çenenin görünümünü belirginleştirmek, çukur görünümü düzeltmek ve çene ucunu büyütmek için dolgu malzemeleri kullanılır. Dolgu enjeksiyonunda kullanılan bazı dolgu maddeleri vardır. Bunlar; hyaluronik asit, yağ hücreleri (kendi vücudunuzdan alınır) sığır kolajeni, kalsiyum hidroksilapatit, polimer gibi birçok çeşide sahip malzemelerdir.

Çene dolgusu yapılırken anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Hasta eğer tedirginse lokal anestezi ile cilt uyuşturulabilir. Çene dolgusu sırasında dolgu malzemesi cildin altına enjekte edilir ve yaklaşık 15-20 dakika sürer. İşlemden sonra ciltte kızarıklıklar görülebilir ancak bunlar 1-2 saat içinde belirgin bir şekilde kaybolmaya başlar.