Çenede oluşan beyaz noktalar yaygın olarak görülen bir sivilce türüdür. Beyaz noktalar siyah noktalara göre oldukça serttir ve sıkarak içlerini boşaltmak zordur. Estetik açıdan hoş görünmezler ve bulunduğu yerden uzaklaştırmak biraz zaman alabilir. Ancak onları tedavi edecek bazı yöntemler bulunur. İşte "Çenedeki beyaz noktalar nasıl geçer?" sorusunun yanıtı...

Tüm aknelerde olduğu gibi gözeneklerde; ölü deri hücreleri, yağ, kir ve bakteriler birikerek beyaz noktaları meydana getirir. Vücudun her bölgesinde oluşan beyaz noktalar genellikle çene, boyun, yüz, sırt ve omuzlarda daha çok görülürler.

BEYAZ NOKTA NEDEN OLUŞUR?

Beyaz nokta oluşumu gözeneklerin tıkanması sonucu ortaya çıkar.

Ancak en yaygın nedenler arasında şunlar yer alır:

– Hormonal değişimler

– Genetik faktörler

– Stres ve anksiyete

– Kozmetik ürünler

– Kullanılan bazı ilaçlar

BEYAZ NOKTALAR İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI NELERDİR?

Çene ya da yüzde oluşan beyaz nokta ve sivilcelerden kurtulmak için bazı yöntemlerden yararlanılabilir. Doğal yöntemler beyaz noktalarda etkili sonuçlar yaratan alternatif yöntemlerdir. İşte o tarifler…

MANUKA BALI

Manuka balını aktar ya da eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakterileri yok etmesinin yanı sıra gözenekleri derinlemesine temizleyerek beyaz nokta oluşumunu engeller. Yüzünüzü temizledikten sonra beyaz noktanın olduğu bölgeye bir kaşık uygulayarak 15-20 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile yıkayın. Beyaz noktalar geçene kadar uygulamaya devam edin.

KARBONAT

Karbonat ciltteki kir yağ ve ölü derileri ciltten arındırır. Bir tatlı kaşığı karbonat ile biraz suyu karıştırın ve sorunlu bölgeye sürün. Kuruduktan sonra yıkayarak çıkarın. Haftada 2-3 kere uygulayarak beyaz noktaları uzaklaştırabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Antibakteriyel ve antiviral özelliklerinden dolayı çay ağacı yağı bakterileri ciltten uzaklaştırmaya yardımcı olur. Pamuklu çubuğu suya batırdıktan sonra 2-3 damla çay ağacı yağı damlatın ve beyaz noktaların üzerine sürün. 30 dakika beklettikten sonra durulayın. Günde 2 kere uygulayarak çenenizdeki beyaz noktaları yok edebilirsiniz.