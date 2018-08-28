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Chanel, erkekler için makyaj koleksiyonu çıkardı
Chanel, erkekler için makyaj koleksiyonu çıkardı
Son dönemlerde moda ve güzellik sektörü, odağını erkeklere kaydırmaya başladı. Şimdi de Chanel erkeklere özel bir makyaj koleksiyonu çıkardı...
Güzellik 28 Ağustos 2018 - 16:09

Erkekler son 10 yıldır bakımlarına daha fazla önem vermeye, gözlerine sürme çekmeye, rimel sürmeye hatta dudaklarına parlatıcı kullanmaya başladıklarından bu yana güzellik sektörü de atağa geçti.
chanel-boy-collection1Dünyaca ünlü markalar erkeklere özel kozmetik ürünleri çıkarmaya başladı. Hatta bazıları piyasaya makyaj malzemeleri sürdü. Şimdi de Chanel, cinsiyet sınırlarını kaldırmayı amaçlayan yeni bir makyaj ve bakım serisi çıkardı.
chanel-boy-collectionChanel's Boy adı verilen seride, fondöten, göz kalemi ve mat dudak balmı gibi makyaj ürünleri bulunuyor. Koleksiyon 1 Eylül'de önce Güney Kore'de, kasımdan itibaren ise online mecralarda tüm dünyada satışa çıkacak.

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