Chanel, erkekler için makyaj koleksiyonu çıkardı

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Erkekler son 10 yıldır bakımlarına daha fazla önem vermeye, gözlerine sürme çekmeye, rimel sürmeye hatta dudaklarına parlatıcı kullanmaya başladıklarından bu yana güzellik sektörü de atağa geçti.

Dünyaca ünlü markalar erkeklere özel kozmetik ürünleri çıkarmaya başladı. Hatta bazıları piyasaya makyaj malzemeleri sürdü. Şimdi de Chanel, cinsiyet sınırlarını kaldırmayı amaçlayan yeni bir makyaj ve bakım serisi çıkardı.

Chanel's Boy adı verilen seride, fondöten, göz kalemi ve mat dudak balmı gibi makyaj ürünleri bulunuyor. Koleksiyon 1 Eylül'de önce Güney Kore'de, kasımdan itibaren ise online mecralarda tüm dünyada satışa çıkacak.