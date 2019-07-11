Çıban nasıl geçer? Ne iyi gelir?

Çıban bazen can yakıcı olabilir. Çıban bakterilerin kıl köklerine tutunarak üremesiyle oluşur. Genelikle kasık, sırt ve bacaklarda görülür. Dengesiz beslenmeye bağlı vitaminsizlik, alkol tüketimi, hastalıklar ve bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi nedenlerle meydana gelmektedir. Kızarıklık, deride şişme, ağrı ve zonklama ile kendini göstermektedir. Giydiğimiz kıyafetlerinde önemi son derece büyüktür. Kemer ve sıkı kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Giysilerin tahriş etmesi, aşırı terleme ve hareketsiz bir yaşam çıbanının sık sık oluşmasına neden olabilmektedir. Çarşaflarımızı düzenli olarak değiştirmeli ve kişisel bakımınıza özen göstermeliyiz. Kullandığımız eşyaların ve yediğimiz yiyeceklerin hijyenik olması çıban oluşumunu engelleyebilir.

ÇIBAN NASIL GEÇER?

Çıbanın olduğu bölgeye uyguladığınız havlu ve gazlı bezleri sık sık değiştirmelisiniz. Bakterilerle dolu olduğundan çıbanla oynamanın doğru olduğu mantıklı değildir öyle ki çıban genellikle ağrılıdır. Çıbanın ağrı ve sızı durumuna göre evde kendiniz veya doktorunuza başvurarak bu durumdan kurtulmanız mümkün olabilir.

ÇIBANA NE İYİ GELİR?

Çıbanın kendiliğinden geçme süresi ortalama 8-10 gündür. Çıbanın daha çabuk geçmesi için bilinen bir yöntem olan kara merhem kullanabilirsiniz. Çıbana doğrudan müdahale etmek oldukça sakıncalıdır. Patlatılmaya çalışılan çıban vücudun diğer bölgelerine bakterileri hapsederek tekrarında yine çıban çıkmasına neden olabilmektedir. Çıbanı antiseptik bir sabun ile yıkayabilirsiniz. Çıbanın patlaması durumunda temiz bir gazlı bezle o bölgeyi sararak enfeksiyonun yayılmasını engelleyebilirsiniz. Henüz tam olarak baş vermemiş çıban veya yumrulara sıcak havlu ile günde üç kez kompres yapabilir ve bu sayede hijyeni sağlayarak irin oluşumunu engellemiş olabilirsiniz. Çıban çok zonkluyor ve ağrılı ise mutlaka bir dermotoloji uzmanına başvurmanızda fayda olacaktır. Doktor uygulayacağı antibiyotikle neşter ile müdahale ederek içinin temizlenmesini sağlayacaktır.