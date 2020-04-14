Cilt güzelliğiniz görünümünüzde büyük farklar yaratır. Krem, serum ve maskeler cildinize yalnızca dışarıdan koruma sağlar. Güzel bir cildin sırrı her zaman sağlıklı ve iyi beslenmekten geçer. Peki, cilde iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Cildiniz, sağlığınız hakkında size bazı bilgiler verir. Kuru ya da yağlı cilt, sivilce ve akne problemleri, kırışıklık ve tahriş olmuş bir cilt aslında sağlığınızın zayıfladığının sinyallerini verir. Yetersiz beslenme, sağlıksız gıdalar tüketmek, vitamin eksikliği gibi nedenlerden dolayı metabolizmanız zarar görür. Sağlıksız bir diyet fazla kilo, karaciğer, kalp gibi organlarınıza zarar verirken bir yandan da cildinizin zarar görmesine neden olur.

CİLDE İYİ GELEN BESİNLER

Vücudunuzun ihtiyacı olan tüm besinler cildinizi korumaya, güçlendirmeye ve zamana karşı meydan okumanızı sağlar. Kolojen arttıran, cilt hücrelerini yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren yiyecekler size hem sağlığınızı hem de güzelliğinizi sunar. İşte sağlıklı, pürüzsüz ve genç bir cilt için diyetinizde olması gereken bazı yiyecekler…

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Cildinizde kuruluk, pul pul dökülme ve siyah noktalarda artışın nedeni Omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri özellikle cildinizin nem ihtiyacını karşılar, cildi yapılandırır.

Omega-3 şu besinlerde yer alır: somon, hamsi, uskumru, ceviz, fındık, badem, soya fasulyesi, kuru fasulye, brokoli ve nohut

C VİTAMİNİ

Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır, kolajen üretimini destekler ve cildin esneklik kazanmasına yardımcı olur. Daha aydınlık, sıkı ve pürüzsüz bir cilt için C vitamini içeren yiyeceklere beslenmenizde yer vermeniz gerekir.

C vitamininin bulunduğu bazı besinler: maydanoz, brokoli, turp, yeşil ve kırmızı dolmalık biber, kivi, kavun, mandalina, portakal ve kırmızı lahana